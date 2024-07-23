Tam bir D vitamini deposu! Her gün yerseniz...

MANTAR

D vitaminini tıpkı insanlar gibi güneş ışınlarından alan mantarlar, dolaylı yoldan vitamin kazanmayı kolaylaştırabilir. Mantarların içinde barındırdığı D vitamini yüksekliği yapılan araştırmalarla kanıtlandı.

SOMON

Öğünlerinize hem protein eklemek açısından hem de gerekli D vitamini ihtiyacını karşılamak için bol bol somon tüketin. Yapılan bir çalışmaya göre 1 porsiyon pişmiş somon balığında 570 IU D vitamini bulunuyor.

YUMURTA

Protein ve D vitamini denince akla her ne kadar balık türleri gelse de yumurta, harika bir vitamin kaynağıdır. Yumurta akında bulunan çinko ve selenyum bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Yumurtanın sarısındaki protein ve farklı mineraller de bir o kadar etkilidir.

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