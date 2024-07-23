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Tam bir D vitamini deposu! Her gün yerseniz...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 16:25
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Tam bir D vitamini deposu! Her gün yerseniz...

D vitamini, insan vücudu için büyük önem taşıyan bir vitamindir. Bağışıklığı güçlendirmesi ve dinç tutması ile öne çıkan bu vitamin, vücudumuzda eksik olduğu takdirde sorunlara yol açabilir. Peki D vitamini depolarını dolduran besinler olduğunu biliyor muydunuz? Beslenme alışkanlıklarınızda değişiklikler yaparak vücudunuzdaki vitamin oranlarını artırabilirsiniz. İşte D vitamini alabileceğiniz besinlerin listesi...

D vitaminini genellikle güneş ışınları sayesinde doğal bir şekilde karşılayabiliriz. Bunun için en temel kaynaklardan biri olan güneş, her zaman yeterli olmayabilir. Ancak tükettiğimiz besinler de D vitamini açısından oldukça önemlidir.

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MANTAR

D vitaminini tıpkı insanlar gibi güneş ışınlarından alan mantarlar, dolaylı yoldan vitamin kazanmayı kolaylaştırabilir. Mantarların içinde barındırdığı D vitamini yüksekliği yapılan araştırmalarla kanıtlandı.

SOMON

Öğünlerinize hem protein eklemek açısından hem de gerekli D vitamini ihtiyacını karşılamak için bol bol somon tüketin. Yapılan bir çalışmaya göre 1 porsiyon pişmiş somon balığında 570 IU D vitamini bulunuyor.

YUMURTA

Protein ve D vitamini denince akla her ne kadar balık türleri gelse de yumurta, harika bir vitamin kaynağıdır. Yumurta akında bulunan çinko ve selenyum bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Yumurtanın sarısındaki protein ve farklı mineraller de bir o kadar etkilidir.

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