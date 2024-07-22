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Uzmanlar uyardı: Yaz aylarında boğaz enfeksiyonuna dikkat!

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 16:18
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Uzmanlar uyardı: Yaz aylarında boğaz enfeksiyonuna dikkat!

Yaz mevsiminin gözde tatlısı dondurma, özellikle çocuklar tarafından çokça tüketiliyor. Pek çok çeşit aroması bulunan bu tatlıyı tüketirken bilinçli olmamız gerekiyor. Sağlık uzmanları, dondurma yerken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. İşte tüm detaylar...

Dondurma herkesin severek tükettiği ve yaz aylarının vazgeçilmez tatlısıdır. Ancak, uzmanlar dondurma tüketirken dikkat edilmesi gereken belirli noktalar olduğunu söylüyor.

dondurmadondurma

Çok soğuk dondurma tüketiminin boğazda aniden bir soğuk şoku oluşturabileceği, bunun da boğaz enfeksiyonlarına zemin hazırlayabileceği ortaya çıktı. Bu nedenle, dondurma yerken yavaş yavaş ve küçük lokmalar halinde tüketmek büyük önem taşıyor.

Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman, "Dondurmanın hemen ardından soğuk su içmek yerine, oda sıcaklığında su içmek boğaz sağlığı açısından daha uygun olacaktır. Soğuk dondurmanın ardından soğuk su içmek, boğazda ani sıcaklık değişimlerine neden olabilir ve bu durum boğazda tahrişe yol açabilir" şeklinde konuştu.

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