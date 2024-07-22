Uzmanlar uyardı: Yaz aylarında boğaz enfeksiyonuna dikkat!

Çok soğuk dondurma tüketiminin boğazda aniden bir soğuk şoku oluşturabileceği, bunun da boğaz enfeksiyonlarına zemin hazırlayabileceği ortaya çıktı. Bu nedenle, dondurma yerken yavaş yavaş ve küçük lokmalar halinde tüketmek büyük önem taşıyor.

Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman, "Dondurmanın hemen ardından soğuk su içmek yerine, oda sıcaklığında su içmek boğaz sağlığı açısından daha uygun olacaktır. Soğuk dondurmanın ardından soğuk su içmek, boğazda ani sıcaklık değişimlerine neden olabilir ve bu durum boğazda tahrişe yol açabilir" şeklinde konuştu.

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