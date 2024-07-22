Güneş lekesi nasıl geçer? İşte doğal çözümler...

Elma sirkesi:

Elma sirkesi, cilt tonunu dengeleyebilir. Eşit miktarda su ile elma sirkesini karıştırın ve pamuk yardımıyla lekelere uygulayın. 5-10 dakika beklettikten sonra suyla durulayın.

Yoğurt ve bal:

Yoğurt ve bal karışımı, cildi aydınlatabilir ve nemlendirebilir. Bir yemek kaşığı yoğurt ile bir tatlı kaşığı balı karıştırarak lekelere uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra suyla durulayın.

Cilt lekeleri