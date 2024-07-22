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Mevlana'nın asırlık tarifi! Faydaları saymakla bitmiyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 09:38 Güncelleme: 22.07.2024 10:10
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Mevlana’nın asırlık tarifi! Faydaları saymakla bitmiyor...

Osmanlı döneminde sıkça tüketilen sirkengebin şerbeti, Mevlana'nın favori içeceğiydi. Hazırlaması da kolay olan bu şerbetin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle vücudu ve organları temizlemesiyle bilinen sirkengebin şerbeti ile ilgili detaylar haberimizde...

Sirkengebin şerbetinin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği içecek olduğu ve içmeden uyuyamadığı söylenir. Hazımsızlığa iyi gelmesi, kan şekerini düzenlemesi, tokluk hissini artırması, vücudu temizlemesi gibi pek çok faydası bulunuyor. Peki sirkengebin şerbeti nasıl hazırlanır? İşte detaylar...

sirkengebinsirkengebin

SİRKENGEBİN ŞERBETİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 litre su

1 su bardağı elma sirkesi

2-3 yemek kaşığı çiçek balı

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Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra 1-2 saat bekleyin ve günde 1 bardak tüketiniz.

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