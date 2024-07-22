Mevlana’nın asırlık tarifi! Faydaları saymakla bitmiyor...

Sirkengebin şerbetinin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği içecek olduğu ve içmeden uyuyamadığı söylenir. Hazımsızlığa iyi gelmesi, kan şekerini düzenlemesi, tokluk hissini artırması, vücudu temizlemesi gibi pek çok faydası bulunuyor. Peki sirkengebin şerbeti nasıl hazırlanır? İşte detaylar...

sirkengebin