Kilosu 20 liradan satılıyor! Hasadı başladı: Kemikleri çelik gibi yapıyor

Vücudu zinde tutması ve kalorisinin düşük olması ile diyet yapanların ilk tercihlerinden olan yeşil fasulyenin daha birçok faydası bulunuyor. Birçok kültürde popüler olan ve çeşitli yemeklerde kullanılan yeşil fasulye, besleyici bir sebzedir ve sağlığa birçok katkısı bulunur. İşte fasulyenin tüm faydaları...

yeşil fasulye