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Kilosu 20 liradan satılıyor! Hasadı başladı: Kemikleri çelik gibi yapıyor

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 10:29
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Kilosu 20 liradan satılıyor! Hasadı başladı: Kemikleri çelik gibi yapıyor

Faydaları saymakla bitmeyen mucizevi sebzenin hasadı başladı. Lezzeti ve faydaları ile diyet yapanların yüzünü güldüren bu besin fiyatı ile de mutlu ediyor. İşte fasulyenin saymakla bitmeyen faydaları ve tüm detaylar.....

Vücudu zinde tutması ve kalorisinin düşük olması ile diyet yapanların ilk tercihlerinden olan yeşil fasulyenin daha birçok faydası bulunuyor. Birçok kültürde popüler olan ve çeşitli yemeklerde kullanılan yeşil fasulye, besleyici bir sebzedir ve sağlığa birçok katkısı bulunur. İşte fasulyenin tüm faydaları...

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YEŞİL FASULYE FAYDALARI

Sindirim sağlığını destekler

Kan şekerini dengeler

Yüksek lif içeriğine sahiptir

Düşük kalorilidir

Çeşitli vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Folat, C vitamini, K vitamini, manganez ve demir gibi besin maddelerini içerir

Kanser riskini azaltır

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