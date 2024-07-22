22 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hem lezzetli hem sağlıklı: Yeşil fasulyenin en güzel hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 09:07 Güncelleme: 22.07.2024 09:24
ABONE OL
Hem lezzetli hem sağlıklı: Yeşil fasulyenin en güzel hali...

İçerisinde bulunan birçok mineral ve vitamin sayesinde vücudu zinde tutmaya yarayan yeşil fasulyenin pek çok faydası bulunuyor. Özellikle diyet yapanların listesinde sıkça yer alan bu sebzeyi, sağlıklı bir atıştırmalık haline getirmek mümkün. Son dönemlerde oldukça popüler olan bu tarif, hem sağlıklı hem de lezzetli. Hazırlaması da bir hayli kolay. İşte detaylar...

Yeşil fasulye kızartması son zamanlarda atıştırmalık olarak popülerliğini artırmış durumda. Patates kızartmasının sağlıksız yağ içeriği ve yüksek kalori değerleri nedeniyle yerini yeşil fasulye kızartmasına bırakmaya başladı. Sağlıklı beslenme ve dengeli beslenme trendlerinin artmasıyla birlikte, yeşil fasulye kızartması alternatif bir atıştırmalık olarak tercih edilmeye başlandı.

yeşil fasulyeyeşil fasulye

TAZE FASULYE KIZARTMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Taze fasulye
Su
Yağ
Tuz
Mısır unu ya da buğday unu

yeşil fasulye tarifi yeşil fasulye tarifi

Fasulyelerimizi yıkayıp, ayıklıyoruz ve bütün halde bırakıyoruz.

Kaynamış suda derin bir tencerede iyice pişene kadar haşlıyoruz ve pişmeye yakın tuzunu ekliyoruz.

Haşlanan fasulyeleri süzüyoruz ve biraz soğutuyoruz.

Eğer fasulyelerin tuzu yeterli gelmediyse biraz daha ekleyip harmanlayalım.

Bu arada teflon bir tavaya biraz yağ koyuyoruz.

Yine genişçe bir kaba unumuzu koyup, fasulyeleri una bulayıp, fasulyeleri tek tek tavaya diziyoruz.

İster kısık ateşte ister normal ateşte alt üst kızartıp servis tabağına alıyoruz.

yeşil fasulye faydalarıyeşil fasulye faydaları

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör