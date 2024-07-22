Hem lezzetli hem sağlıklı: Yeşil fasulyenin en güzel hali...
İçerisinde bulunan birçok mineral ve vitamin sayesinde vücudu zinde tutmaya yarayan yeşil fasulyenin pek çok faydası bulunuyor. Özellikle diyet yapanların listesinde sıkça yer alan bu sebzeyi, sağlıklı bir atıştırmalık haline getirmek mümkün. Son dönemlerde oldukça popüler olan bu tarif, hem sağlıklı hem de lezzetli. Hazırlaması da bir hayli kolay. İşte detaylar...
Yeşil fasulye kızartması son zamanlarda atıştırmalık olarak popülerliğini artırmış durumda. Patates kızartmasının sağlıksız yağ içeriği ve yüksek kalori değerleri nedeniyle yerini yeşil fasulye kızartmasına bırakmaya başladı. Sağlıklı beslenme ve dengeli beslenme trendlerinin artmasıyla birlikte, yeşil fasulye kızartması alternatif bir atıştırmalık olarak tercih edilmeye başlandı.
TAZE FASULYE KIZARTMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Taze fasulye
Su
Yağ
Tuz
Mısır unu ya da buğday unu
Fasulyelerimizi yıkayıp, ayıklıyoruz ve bütün halde bırakıyoruz.
Kaynamış suda derin bir tencerede iyice pişene kadar haşlıyoruz ve pişmeye yakın tuzunu ekliyoruz.
Haşlanan fasulyeleri süzüyoruz ve biraz soğutuyoruz.
Eğer fasulyelerin tuzu yeterli gelmediyse biraz daha ekleyip harmanlayalım.
Bu arada teflon bir tavaya biraz yağ koyuyoruz.
Yine genişçe bir kaba unumuzu koyup, fasulyeleri una bulayıp, fasulyeleri tek tek tavaya diziyoruz.
İster kısık ateşte ister normal ateşte alt üst kızartıp servis tabağına alıyoruz.
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