Hem lezzetli hem sağlıklı: Yeşil fasulyenin en güzel hali...

Fasulyelerimizi yıkayıp, ayıklıyoruz ve bütün halde bırakıyoruz.

Kaynamış suda derin bir tencerede iyice pişene kadar haşlıyoruz ve pişmeye yakın tuzunu ekliyoruz.

Haşlanan fasulyeleri süzüyoruz ve biraz soğutuyoruz.

Eğer fasulyelerin tuzu yeterli gelmediyse biraz daha ekleyip harmanlayalım.

Bu arada teflon bir tavaya biraz yağ koyuyoruz.

Yine genişçe bir kaba unumuzu koyup, fasulyeleri una bulayıp, fasulyeleri tek tek tavaya diziyoruz.

İster kısık ateşte ister normal ateşte alt üst kızartıp servis tabağına alıyoruz.

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