Kavun seçmenin en pratik yolu! Bunu uygularsanız...

Kavun içerdiği D vitamini, kalsiyum ve fosfor ile kemik sağlığını desteklerken, sodyum ve potasyum içeriği ile kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir, hafızayı kuvvetlendirir, göz sağlığını destekler, sindirim sistemini düzenler ve antioksidan etki gösterir.

yaz meyvesi