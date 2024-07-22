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Bu çay tansiyon ile savaşıyor! 5 damla eklerseniz...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 11:14
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Bu çay tansiyon ile savaşıyor! 5 damla eklerseniz...

Ülkemizde en çok tüketilen ve pek çok insanın favori içeceği olan çayın, sağlığa birçok katkısı bulunuyor. Peki bu yöntemi uygulayarak çayın faydalarını artırabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte tüm detaylar...

Çay pek çok kişinin ilk tercihidir. Kendi başına da pek çok faydası bulunan çay, limon ile bir araya gelince tam bir şifa deposu oluyor. İşte çay ve limon ikilisinin tüm faydaları...

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ÇAYA LİMON SIKARSANIZ NE OLUR?

Çaya limon eklemek, demirin emilimini artırır çünkü limondaki C vitamini, demirin sindirim sisteminden kana geçmesini kolaylaştırır.

Vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlar, böylece ödem oluşumunu engeller.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur.

Enfeksiyonlarla savaşır, ateşi düşürür, soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklarına iyi gelir.

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