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Kalp hastalıklarına kalkan olan o meyve! Günde 1 tane tüketirseniz...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 13:20 Güncelleme: 22.07.2024 14:12
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Kalp hastalıklarına kalkan olan o meyve! Günde 1 tane tüketirseniz...

Aldığımız besinler, sağlığımız için büyük önem taşır. Özellikle bazı besinler içerdikleri vitaminler ve faydalı bileşenler sayesinde mutlaka tüketmemiz gerekenler listesinde yer alıyor. Defnegiller familyasına ait olan bu meyveyi tüketmek, sağlığınıza katkıda bulunacak. İşte avokadonun hiç bilmediğiniz faydaları...

Avokado, önemli bir lif kaynağıdır. Bu meyve, karbonhidrattan daha fazla iyi türde yağ içerdiği ifade edilir. Bu sebeple diyabet, kalp hastalıkları, kolesterole karşı avokadonun koruyucu faydaları bulunur.

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Sağlık uzmanları, avokadonun kardiyovasküler risk faktörlerini iyileştirebileceğini ifade etti.

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AVOKADONUN FAYDALARI

Kalp-damar sağlığını korur

Kemikleri güçlendirir

Kolesterol seviyesini dengeler

Sindirimi iyileştirerek kabızlığı önler

Enfeksiyona karşı korur

Toksinlerin vücuttan atılımını kolaylaştırır

Vitamin ve mineral açısından zengindir

Beyin fonksiyonunu artırır

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AVOKADO NASIL TÜKETİLİR?

Bir avokadonun kabuğu yumuşak ve eziliyorsa yenmeye hazır durumdadır.

Avokadoyu dilimleyerek, salataya ya da sandviçlere ekleyebilirsiniz.

Olgunlaşmış avokado soyularak çıkarılır ve üzerine limon, tuz ve baharatlar eklenerek tüketilebilir.

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