Yaz mevsiminde sağlıklı olduğuna inanılan bu besinlere dikkat

Yaz meyveleri

"Yaz meyvelerine dikkat"

Meyve tüketimi ile ilgili tavsiyelerde bulanan, Sarıkaya, "Yaz meyveleri, iyi birer vitamin, mineral ve enerji kaynağıdır. Büyüme ve gelişmeye yardım eder, hücre yenilenmesini ve doku onarımını sağlar. Meyveler yüksek miktarda posa (lif) içermesi sebebiyle bağırsakların düzenli çalışmasında ve kolesterol seviyesinin kontrolünde büyük rol oynamaktadır. Özellikle yaz mevsiminde kilo vermek için doğru bilinen yanlışlardan birisi de tüm gün yemek yemek yerine meyve yiyerek daha az kalori almaya çalışmaktır. Oysa ki gün boyu tüketilen meyve de günlük almamız gereken kaloriyi karşılamaya yetebilir. Tek başına basit karbonhidrat alımı vücutta hızlıca harcanmaktansa depolanmayı tercih ederek özellikle adipoz doku üretimine sebep olur. Yani bel çevresi başta olmak üzere yağlanma artabilir. Yani kilo verme isteği hüsrana dönüşerek kişi kilo veriyor gibi tartı ibresinin düştüğünü görse de yağlanması değişmez. Meyvenin çok çabuk acıktırdığı da unutulmamalı. Meyveler içeriğindeki karbonhidratın türü basit olması sebebi ile daha bilinçli tüketilmelidir" diye konuştu.

"Yoğurtlu yiyecekler olmadan sofraya oturmama alışkanlığı edinin"

Yoğurt tüketiminin önemine değinen Dr. Sarıkaya, "Yoğurt tek başına bile bir ana öğün olabilir. Hafif, soğuk, ferah, tok tutan, kan şekerini düzenleyen bir kimyaya sahiptir. Yoğurt ya da yoğurtlu yiyecekler olmadan sofraya oturmama alışkanlığı edinin. Mümkünse önce 1 kase yoğurt tükettikten sonra ana yemeğe geçin" diye konuştu.