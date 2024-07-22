Çöpe atan pişman oluyor! Poşet çayın mucizevi etkileri

Hem fazla çöp çıkarmayan, hem de kısa sürede hazırlanan poşet çay, çoğu zaman kurtarıcımız oluyor. Çayı demledikten sonra poşetini çıkartıyor ve çöpe atıyoruz. Poşet çayı çöpe atmadan önce, onu kullanabileceğiniz alanları keşfetmeye ne dersiniz?

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