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Çöpe atan pişman oluyor! Poşet çayın mucizevi etkileri

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 13:55 Güncelleme: 22.07.2024 14:11
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Çöpe atan pişman oluyor! Poşet çayın mucizevi etkileri

Ülkemizde en çok tüketilen içecek olan çayın, sağlığa faydalı bir besin olduğu bilinir. Ancak, pek çok kişi içilen çayın posasını çöpe atarak hata yapıyor. Peki poşet çayın mucizevi etkileri olduğunu biliyor muydunuz? İşte poşet çay ile ilgili merak edilenler...

Hem fazla çöp çıkarmayan, hem de kısa sürede hazırlanan poşet çay, çoğu zaman kurtarıcımız oluyor. Çayı demledikten sonra poşetini çıkartıyor ve çöpe atıyoruz. Poşet çayı çöpe atmadan önce, onu kullanabileceğiniz alanları keşfetmeye ne dersiniz?

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POŞET ÇAYIN KULLANIM ALANLARI

Elinizde kalan kokuları temizler.

Buzdolabı kokularını yok eder

Ahşap temizliğinde kullanılır

Gözleri dinlendirir

Ayak kokularını giderir

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