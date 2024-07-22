Çöpe atan pişman oluyor! Poşet çayın mucizevi etkileri
Ülkemizde en çok tüketilen içecek olan çayın, sağlığa faydalı bir besin olduğu bilinir. Ancak, pek çok kişi içilen çayın posasını çöpe atarak hata yapıyor. Peki poşet çayın mucizevi etkileri olduğunu biliyor muydunuz? İşte poşet çay ile ilgili merak edilenler...
Hem fazla çöp çıkarmayan, hem de kısa sürede hazırlanan poşet çay, çoğu zaman kurtarıcımız oluyor. Çayı demledikten sonra poşetini çıkartıyor ve çöpe atıyoruz. Poşet çayı çöpe atmadan önce, onu kullanabileceğiniz alanları keşfetmeye ne dersiniz?
POŞET ÇAYIN KULLANIM ALANLARI
Elinizde kalan kokuları temizler.
Buzdolabı kokularını yok eder
Ahşap temizliğinde kullanılır
Gözleri dinlendirir
Ayak kokularını giderir
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?
- Beşiktaş'ta gol patlaması yaşanacak! 1.82'lik yıldız çıkartması
- Türkiye İl Haritası sil baştan oluşuyor! 82-83-84-85 plaka kodunu alan ilçeler...
- KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu? 2024 KPSS Alan Bilgisi Öğrenci yorumları: X (Twitter) | Hukuk, İktisat, Maliye Testleri nasıldı?
- KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...
- KPSS Alan Bilgisi 50 55 60 65 70 75 80 85 90 puanla nereye girebilirim? 2024 ÖSYM KPSS A Grubu taban- tavan puanları, atanma olasılığı...
- 4A 4B 4C'liye 10.349 TL'lik maaş farkı hesaplandı! Emekliye 1, 2, 3 aylık para yatacak! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
- KPSS'de kalem, silgi, su verilecek mi? KPSS'ye giderken ne götürülür, emanetçiler açık mı?
- KPSS Alan sınav SÜRESİ ve Oturum Sayısı | 2024 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayıp bitecek? Kaç soru, kaç dakika?
- Yaprak bitini kökünden kurutuyor! Suya karıştırmanız yeterli
- Fenerbahçe tuttuğunu kopardı! Fred’in yanına yıldız isim geliyor
- Türk kahvesinin lezzetini 2 katı arttırıyor! 1 tutam eklemeniz yeterli