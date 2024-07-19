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Sıcaklarda şekerli içeceklere dikkat: Diyabet riski oluşturabilir

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 17:19
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Sıcaklarda şekerli içeceklere dikkat: Diyabet riski oluşturabilir

Diyabet, vücudunuzun kan şekeri (glukoz) seviyelerini düzenleyemediği bir durumdur. Genellikle insülin hormonu ile ilgili sorunlar veya vücudun insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu ortaya çıkar. Özellikle yaz aylarında sıkça tükettiğimiz gazlı içecekler de bu hastalığa davetiye çıkarabilir. İşte konuya ilişkin detaylar...

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