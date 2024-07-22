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Evde parfüm yapmak çok kolay! Sadece 2 malzeme ile...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 14:13
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Evde parfüm yapmak çok kolay! Sadece 2 malzeme ile...

Özellikle yaz mevsiminde parfüm büyük önem taşıyor. Ter kokusunu önlemek için ise sık sık duş almanın yanı sıra güzel kokular sıkmak da gereklidir. Hem kokusu hem de fiyatı ile doğru parfümü bulmak bir hayli zor olabilirken evde sadece iki malzeme ile kendi parfümünüzü yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Tüm detaylar haberimizde...

Evde parfüm yapmak artık çok kolay. Sadece iki malzeme kullanarak parfümünüzü kendiniz hazırlayabilirsiniz.

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GEREKLİ MALZEMELER

2 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Bu iki malzemeyi bir cam kutuya koyarak karıştırın. Daha sonra soğuk bir ortamda bekletin.

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