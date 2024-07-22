Gözlerde "Katarakt" oluşumuna sebep oluyor!
Havaların ısınmasıyla talebin arttığı ve yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı olan güneş gözlüklerinin kullanımı kadar doğru gözlük seçimi de göz sağlığı açısından önem teşkil ediyor. Güneş ışınlarına karşı koruyucu olması ve göz sağlığını koruması amacıyla kullanımı önem arz eden güneş gözlükleri, sahteleri tercih edildiğinde tam tersi bir etki ile ciddi hastalıklara yol açıyor.
Yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı olan ve güneş ışınlarından korunmak için kullanılan güneş gözlüklerine son günlerde talep artarken uzmanlar, güneş gözlüğü kullanımının birçok faydası olduğu gibi sahtesinin de gözde sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Uzmanlar sahte güneş gözlüklerinin katarakt gibi hastalıklara neden olabileceğine dikkat çekerek vatandaşları güneş gözlüğü alırken Sağlık Bakanlığı denetimi altındaki optikçilerden, bilinen ve tanınan markalardan gözlük almayı tavsiye ediyor.
Gaziantep Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı ve Uzman Optikçi Cuma Reyhan, vatandaşları sahte gözlük konusunda uyardı. Merdiven altı üretilen kalitesiz gözlüklerin kullanılmaması gerektiğini belirten Reyhan, optisyen gözlükçüler tarafından önerilen gözlüklerin kullanılması tavsiye etti.
"Optikçi olmayan yerlerden kesinlikle güneş gözlüğü almayın"
Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında konuşan Reyhan, "Yazın başlamasıyla tabi halkımız güneş gözlüğü almak istiyorlar. Vatandaşlarımızın optikçi olmayan yerlerden kesinlikle güneş gözlüğü almamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü kaliteli bir güneş gözlüğü almak için optikçi arkadaşları tavsiye ederim.
Çünkü optikçiler Sağlık Bakanlığından ruhsat almış ve üniversite mezunu diplomalı kişilerdir. Dolayısıyla sırf ben güneş gözlüğü alacağım diye kötü yerlerden, mesleği, ruhsatı, diploması olmayan yerlerden güneş gözlüğü almamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü orijinal olmayan gözlükler kalitesizdir. Camları ve çerçevesi Çin'den gelmedir. Dolayısıyla kötü bir gözlüktür. Vatandaşımız sahte gözlük takacağına hiç takmasın daha iyidir" dedi.
Sahte güneş gözlüklerinin fayda sağlamadığı gibi birçok sağlık sorununa da yol açabileceğini belirten Reyhan, "Vatandaşımız güzel bir güneş gözlüğü alacaksa optikçi arkadaşlarımızı tavsiye ederiz. optikçi arkadaşlarımızda vatandaşımızın yüzünün şemasına uygun bir gözlük tavsiye eder, kaliteli olur ve en az 2 yıl garantisi vardır. Vatandaşlarımıza garanti belgesini almadan kesinlikle güneş gözlüğü almamalarını tavsiye ediyoruz.
En önemli uzuvlarımızdan bir tanesi gözdür, vatandaşlarımız sahte güneş gözlüğü aldığı zaman ileride bir göz hastalığı çıkabilir. Özellikle 40 yaş üstü kişilerde katarakt olabilir. Onun için sahte güneş gözlüğü almalarını sakıncalı görüyoruz. Güneş ışınlarına karşı koruyucu olması ve göz sağlığını koruması amacıyla kullanımı önem arz eden güneş gözlüklerinin sahteleri tercih edildiğinde tam tersi bir etki ile ciddi hastalıklara yol açıyor" diye konuştu.
Güneş gözlüğü fiyatlarının marka ve kalitesine göre değiştiğini belirten Reyhan, sahte güneş gözlüğü satışı yapanların önlenmesi için de denetimlerin artırılmasını istedi.
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