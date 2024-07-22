Gözlerde "Katarakt" oluşumuna sebep oluyor!

Göz sağlığı

Sahte güneş gözlüklerinin fayda sağlamadığı gibi birçok sağlık sorununa da yol açabileceğini belirten Reyhan, "Vatandaşımız güzel bir güneş gözlüğü alacaksa optikçi arkadaşlarımızı tavsiye ederiz. optikçi arkadaşlarımızda vatandaşımızın yüzünün şemasına uygun bir gözlük tavsiye eder, kaliteli olur ve en az 2 yıl garantisi vardır. Vatandaşlarımıza garanti belgesini almadan kesinlikle güneş gözlüğü almamalarını tavsiye ediyoruz.

En önemli uzuvlarımızdan bir tanesi gözdür, vatandaşlarımız sahte güneş gözlüğü aldığı zaman ileride bir göz hastalığı çıkabilir. Özellikle 40 yaş üstü kişilerde katarakt olabilir. Onun için sahte güneş gözlüğü almalarını sakıncalı görüyoruz. Güneş ışınlarına karşı koruyucu olması ve göz sağlığını koruması amacıyla kullanımı önem arz eden güneş gözlüklerinin sahteleri tercih edildiğinde tam tersi bir etki ile ciddi hastalıklara yol açıyor" diye konuştu.

Güneş gözlüğü fiyatlarının marka ve kalitesine göre değiştiğini belirten Reyhan, sahte güneş gözlüğü satışı yapanların önlenmesi için de denetimlerin artırılmasını istedi.