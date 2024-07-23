Çatlamalara son! Yumurta haşlarken uygulamanız gereken o yöntem...

Yumurtayı haşlarken çatlamaması için diğer bir yöntem ise haşlayacağınız kaba su kaynamadan önce bir tutam kadar tuz ya da bir tatlı kaşığı sirke ekleyebilirsiniz. Bu yöntemle de haşlanan yumurtanın çatlamasını engelleyebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise yumurtayı haşlayacağınız kaba bir kaç adet kibrit çöpü ya da kürdan ekleyin. Yumurtaların haşlanması esnasında çatlamasını önleyecektir.

yumurta haşlama püf noktası