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Çatlamalara son! Yumurta haşlarken uygulamanız gereken o yöntem...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 09:51 Güncelleme: 23.07.2024 09:57
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Çatlamalara son! Yumurta haşlarken uygulamanız gereken o yöntem...

Yumurta gerek besin değeriyle gerek tok tutmasıyla sağlığa faydaları bulunan bir besindir. Özellikle kilo kontrolü yapanların sık sık tükettiği bu yiyeceğin farklı pişirme yöntemleri bulunur. Ancak, en sağlıklı ve en pratik olanı yumurtayı haşlamaktır. Uzmanların her gün tüketmemiz gerektiğini belirten yumurtayı haşlamak, bazen tam bir çile haline gelebiliyor. Çünkü haşlanmış yumurta hazırlarken çoğumuz bir hataya düşüyoruz. İşte çatlamalara son verdiren ve yumurtanızı keyifle yemenizi sağlayacak yöntem...

Yumurta haşlarken çatlaması birçok kişi tarafından sıkça yaşanan bir sorundur. Yumurtalar, haşlanırken içerisindeki sıvının ısınması sonucu basınç artar ve kabuğun çatlamasına neden olabilir. İşte yumurta haşlarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar...

haşlanmış yumurtahaşlanmış yumurta

YUMURTANIN ÇATLAMASINI ÖNLEMEK MÜMKÜN

Yumurtalar genellikle buzdolabında saklanmaktadır. Buz dolabında saklanan yumurtalar direkt haşlanmaya bırakıldığında çatlaması da kaçınılmaz olmaktadır. Yumurtanın çatlamasını önlemek için mutlaka buzdolabından çıkarıldığında yaklaşık olarak 30 dakika oda sıcaklığında bekletin ya da ılık suda bir dakika kadar bekletin. Daha sonra haşlamaya başlayın.

yumurtayumurta

Yumurtayı haşlarken çatlamaması için diğer bir yöntem ise haşlayacağınız kaba su kaynamadan önce bir tutam kadar tuz ya da bir tatlı kaşığı sirke ekleyebilirsiniz. Bu yöntemle de haşlanan yumurtanın çatlamasını engelleyebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise yumurtayı haşlayacağınız kaba bir kaç adet kibrit çöpü ya da kürdan ekleyin. Yumurtaların haşlanması esnasında çatlamasını önleyecektir.

yumurta haşlama püf noktasıyumurta haşlama püf noktası

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