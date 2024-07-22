Uzmanı uyardı: Güneşten korunma yöntemleri

Güneş

"Yaz, kış güneş kremi kullanın"

Güneşten fiziksel olarak sakınmak gerektiğinin altını çizen Dr. Çanakçı "Özellikle yazın güneş ışınlarının yoğun ve dik olarak geldiği saat 12.00-16.00 arasında güneş altında bulunmamalı, gölge ve serin ortamlar tercih etmelisiniz. Kıyafetler ortama göre seçilmeli, örneğin çocuklara tatilde UV korumalı mayolar, şehirde ince ama vücudu örtecek kıyafetler giydirmelisiniz. Mutlaka şapka, güneş gözlüğü gibi aksesuarlarla da güneşten korunmalısınız. Diğer basamak ise koruyucu krem kullanmak. Düzenli olarak yaz kış, evde bile olsanız yüz, boyun, ense, kulak, el gibi güneş ışınlarına maruz kalan yerlere güneş kremi kullanmalı; yaz aylarında 2-3 saatte bir tazelemelisiniz" diye konuştu.

"Güneş kremi minimum 30 SPF olmalı"

Güneş kreminin öncelikle geniş spektrumlu yani hem UVA hem UVB ışınlarına karşı korumalı olması gerektiğine dikkat çeken Dr. Çanakçı UVB'ye karşı kremin minimum 30 SPF; yaz aylarında, leke hastalarında, gebe ve çocuklarda ise minimum 50 SPF olması gerektiğini dile getirdi.

"Bebek ve çocuklar mineral krem kullanmalı"

Güneşten koruyucularda iki çeşit filtre kullanıldığını belirten Dr. Çanakçı "Kimyasal filtreler deriden emilir, güneş ışınlarını emerek derinin altına ilerlemesini durdurur ve etkilerini bloke eder. Mineral filtreler ise deri yüzeyinde kalkan gibi bir tabaka oluşturur, güneş ışınlarını yansıtıp çevreye dağıtarak cilde zarar vermesini engeller. Mineral filtreler biraz daha kalın formdadır ve zor dağılır. Özellikle küçük bebek ve çocuklarda, hamile ve emzirenlerde, cildi çok hassas ve alerjik olanlarda mineral filtreli ürünler tercih edilmelidir. Mineral filtreli güneş koruyucuların renk pigmenti içerenleri demir oksit içerir ve bu sayede mavi ışık denilen görünür ışıktan (bilgisayar, telefon, televizyon gibi kaynaklardan gelen ışıktan) korur. Özellikle kızarıklık ve leke şikayeti olan kişiler bu formları tercih etmelidir" dedi.