Yazın fiziksel güzellik kaygısı!

Spor

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Psikolog Ege Canyurt, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte plajlara, havuzlara ve dış mekan etkinliklerine artan taleple birlikte, vücut güzelliği ve görünümle ilgili kaygıların da arttığını dile getirdi.

Fiziksel güzellik üzerindeki odaklanmanın, insan psikolojisine etkilerinden bahseden Psikolog Canyurt "Öncelikle yazın gelmesiyle birlikte, medya ve sosyal platformlardaki güzellik standartlarında görünmeye yönelik baskı artar. Kişilerde imaj baskısı, endişeleri çoğaltır. İnce beden ve bronz ten, düzgün vücut hatları gibi idealleştirilen özellikler, bazı insanlarda vücut imajı endişelerini tetikleyebilir. Bu durum, özgüven eksikliği ve kendini yetersiz hissetme duygularına neden olabilir. İkinci konu ise beden odaklı kaygılar; yaz aylarında, giyim ve plaj kıyafetleriyle beden daha fazla sergilenir. Bu durum, bazı insanlarda bedenleriyle ilgili endişelerinin artmasına yol açabilir. Mükemmeliyetçilik ve bedenle ilgili saplantılı düşünceler, kişinin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir" diye konuştu.

"Sosyal medyaya bakıp güzellik karşılaştırması yapmayın"

Diğer bir yandan plaj tatilleri veya havuz partileri öncesinde, bazı insanlar vücutlarını daha iyi hale getirmek için yoğun bir şekilde egzersiz veya diyet yapabileceklerine değinen Psikolog Canyurt bu sürecin stresli olabileceğine dikkat çekerek tatil keyfini azaltabileceğini ifade etti.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer konunun ise "sosyal karşılaştırma ve memnuniyetsizlik" olduğuna dikkat çeken Psikolog Canyurt "Yaz aylarında insanlar çevrelerindeki diğerlerini de daha fazla gözlemliyor. Bu durum, kendi vücutlarıyla ilgili memnuniyetsizlik duygularını artırabiliyor. Sosyal medyadaki "mükemmel" görüntülerle karşılaştırma yapmak, insanların kendi vücutlarıyla ilgili daha olumsuz hissetmelerine neden olabilir. Bütün bunları ele aldığımızda diğer bir yandan yaz döneminde vücut güzelliğiyle ilgili endişelerin artması normaldir, ancak sağlıklı bir yaklaşım benimsemek önemlidir" dedi.