Yazın fiziksel güzellik kaygısı!
Yaz mevsiminde sıcaklığın artması ve ince, hafif giysilerin tercih edilmesi, insanları daha fazla dış görünüşlerine dikkat etmeye yönlendiriyor. İnce kıyafetlerle vücudun daha belirgin hale gelmesi bazı insanlarda güzel ve fit görünme beklentisi yaratıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Yaz aylarında kusursuz görünme kaygılarının arttığına dikkat çeken Uzman Psikolog Ege Canyurt, "Yazın, ince ve hafif giysilerin giyilmesi nedeniyle güzel görünme kaygıları artıyor. Bu kaygıların kontrol edilememesi, özgüven ve yetersizlik hislerine yol açabiliyor" dedi.
Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Psikolog Ege Canyurt, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte plajlara, havuzlara ve dış mekan etkinliklerine artan taleple birlikte, vücut güzelliği ve görünümle ilgili kaygıların da arttığını dile getirdi.
Fiziksel güzellik üzerindeki odaklanmanın, insan psikolojisine etkilerinden bahseden Psikolog Canyurt "Öncelikle yazın gelmesiyle birlikte, medya ve sosyal platformlardaki güzellik standartlarında görünmeye yönelik baskı artar. Kişilerde imaj baskısı, endişeleri çoğaltır. İnce beden ve bronz ten, düzgün vücut hatları gibi idealleştirilen özellikler, bazı insanlarda vücut imajı endişelerini tetikleyebilir. Bu durum, özgüven eksikliği ve kendini yetersiz hissetme duygularına neden olabilir. İkinci konu ise beden odaklı kaygılar; yaz aylarında, giyim ve plaj kıyafetleriyle beden daha fazla sergilenir. Bu durum, bazı insanlarda bedenleriyle ilgili endişelerinin artmasına yol açabilir. Mükemmeliyetçilik ve bedenle ilgili saplantılı düşünceler, kişinin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir" diye konuştu.
"Sosyal medyaya bakıp güzellik karşılaştırması yapmayın"
Diğer bir yandan plaj tatilleri veya havuz partileri öncesinde, bazı insanlar vücutlarını daha iyi hale getirmek için yoğun bir şekilde egzersiz veya diyet yapabileceklerine değinen Psikolog Canyurt bu sürecin stresli olabileceğine dikkat çekerek tatil keyfini azaltabileceğini ifade etti.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer konunun ise "sosyal karşılaştırma ve memnuniyetsizlik" olduğuna dikkat çeken Psikolog Canyurt "Yaz aylarında insanlar çevrelerindeki diğerlerini de daha fazla gözlemliyor. Bu durum, kendi vücutlarıyla ilgili memnuniyetsizlik duygularını artırabiliyor. Sosyal medyadaki "mükemmel" görüntülerle karşılaştırma yapmak, insanların kendi vücutlarıyla ilgili daha olumsuz hissetmelerine neden olabilir. Bütün bunları ele aldığımızda diğer bir yandan yaz döneminde vücut güzelliğiyle ilgili endişelerin artması normaldir, ancak sağlıklı bir yaklaşım benimsemek önemlidir" dedi.
"Vücudum mükemmel olursa daha çok sevilir miyim?"
Psikolog Canyurt kendini kabul etmeyen kişilerde "Vücudum mükemmel görünmeli. Hiç güzel değilim. Kimse beni beğenmeyecek. Mükemmel bir vücudum olsa herkes beni daha çok beğenir, kabul ederdi. Kusursuz bir fiziğim olması için hiç yiyip içmeyeceğim, her gün spor yapacağım" gibi düşüncelerin öne çıktığını anlattı. Sağlıklı bir yaşam tarzı, sürdürülebilir bir şekilde egzersiz yapmak ve dengeli beslenmenin, vücut imajını olumlu yönde etkileyeceğinin altını çizen Psikolog Canyurt bu düşünceleri bırakıp "kendini kabul etme ve kendine değer verme" üzerine odaklanmak gerektiğini dile getirdi.
"Beden dismorfik bozukluğu' sorununa yol açabilir"
Diğer yandan vücut algısı konusundaki olumsuz ve sağlıksız düşünce ve inançların çeşitli psikolojik sorunlara ve yeme bozukluklarına zemin hazırlayacağını belirten Psikolog Canyurt şunları söyledi: "Kişilerin kendinde beğenmediği fiziksel özellikleri bulunabilir. Tek tek incelersek hepimiz kendimizde kusur bulabiliriz. Kadınlar daha fit, erkekler daha kaslı ve güçlü görünmek isteyebilir. Bir yere kadar anlaşılır bir durum bu, kişinin tercihlerine bırakılmalıdır. Ancak bu durum aşırıya kaçarsa ve bu güzellik kaygıları kişinin hayatını ele geçirirse o zaman kişi sosyalleşmekten uzaklaşır, hatta bazen günlük hayatını bile huzur içinde devam ettiremez. Bu kendini beğenmeme haline psikolojide 'Beden dismorfik bozukluğu' denilir. Buna duygudurum bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk veya depresyon da eşlik edebilir. Bu bozukluklar çok hafif sonuçları olabileceği gibi bir insanın ölümüyle bile sonuçlanabilir."
"Gerçekçi ve sağlıklı hedefler koyun"
Bunu hepsini önlemek için de beklentileri belirli bir seviyeye çekmek gerektiğini tavsiye eden Psikolog Canyurt bunu yaparken gerçekçi olmak ve sağlıklı hedefler koymak gerektiğini vurguladı. Düşünce çarpıtmaları yapmamaya özen göstermek gerektiğine değinen Psikolog Canyurt "Eğer gerçekten sağlıksız bir yapıya dönmeye başlar ve bu durumla mücadele edemeyecek bir duruma gelirsek hemen profesyonel bir destek almalıyız. Sonuç olarak sağlıklı bir yaklaşım benimseyerek, vücut imajıyla ilgili olumlu bir tutum geliştirmek mümkündür. Kendini kabul etme ve kendine değer verme, vücut güzelliğiyle ilgili kaygıları azaltmaya yardımcı olabilir" dedi.
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