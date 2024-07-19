Doğal iltihap çözücü! 1 bardak sütün içine eklerseniz...
Yetişkinlerde süt içmenin faydaları kalp-damar hastalıkları ve kemik hastalıklarını önlemede oldukça fazladır. Sağlıklı büyüme ve gelişim için süt içmek çocuklar için ne kadar gerekliyse, yetişkinler için de sağlık sorunları yaşamamak için süt içmek gereklidir. Peki sütün içine bu gıdaları eklerseniz faydasının 2 katına çıktığını biliyor muydunuz? İşte o gıdalar...
Süt içerdiği kalsiyum, fosfor, çinko, B12 ile günlük almanız gereken vitamin ve mineral ihtiyacınızın birçoğunu almanıza yardımcı olur. Bu nedenle sağlığına dikkat eden kişilerin vazgeçilmez besinlerinden birisidir.
Birkaç temel bileşen eklenerek, sütün besinsel avantajları daha da artırılabilir. Bu bileşenler lezzeti iyileştirir ve bir ton sağlık avantajı sunar.
ZERDEÇAL
Altın süt olarak da bilinen zerdeçal sütü, sayısız sağlık faydası nedeniyle popülerlik kazanmıştır. Zerdeçal, anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleriyle bilinen bir bileşik olan kurkumin içerir.
Zerdeçal sütü hazırlamak için:
Bir fincan sütü ısıtın.
Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin.
İyice karıştırın ve ılık için.
Bu rahatlatıcı içecek, bağışıklığı güçlendirmek ve genel sağlığı iyileştirmek için mükemmeldir.
Süte zencefil eklemek sindirime yardımcı olabilir ve mide bulantısını azaltabilir. Zencefil, iltihap giderici ve antioksidan etkileriyle bilinir.
Zencefil sütü yapmak için:
Bir fincan sütü ısıtın.
Bir çay kaşığı rendelenmiş zencefil veya zencefil tozu ekleyin.
Karıştırın ve içmeden önce birkaç dakika demlenmesini bekleyin.
Zencefil sütü, ısıtıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleri nedeniyle özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsiminde faydalıdır.
BAL
Bal, antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip doğal bir tatlandırıcıdır.
Nefis bir bal sütü için:
Bir fincan sütü ısıtın.
Eriyene kadar bir ila iki tatlı kaşığı balı karıştırın.
Bu kombinasyon sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda yatmadan önce tüketildiğinde dinlendirici bir uykuyu desteklemeye de yardımcı olur.
Tarçın, normal bir bardak sütümüzü sağlık açısından faydalarla dolu bir kupaya dönüştürebilen bir diğer baharattır. Kan şekeri seviyelerini düşürdüğü ve güçlü antioksidan özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir.
Tarçınlı süt yapmak için:
Bir bardak sütü ısıtın.
Bir tutam tarçın tozu veya küçük bir tarçın çubuğu ekleyin.
İyice karıştırın ve tadını çıkarın.
Tarçınlı süt, özellikle diyabetle mücadele eden veya kan şekeri seviyelerini stabil tutmaya çalışanlar için faydalıdır.
SAFRAN
Safran yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılmaktadır. Ruh halini iyileştirici özellikleriyle bilinir ve depresyon semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.
Safranlı süt hazırlamak için:
Bir fincan sütü ısıtın.
Birkaç tutam safran ekleyin ve birkaç dakika demlenmesini bekleyin.
Karıştırın ve için.
Safranlı süt sadece enfes bir tada sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda ruh halini iyileştirmeye ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur.
BADEM
Bademler sağlıklı yağlar, lif ve proteinle doludur ve bu da onları süte mükemmel bir katkı yapar.
Badem sütü yapmak için:
Bir avuç ıslatılmış bademi bir fincan sütle karıştırın.
İsterseniz karışımı süzün veya olduğu gibi tüketin.
Badem sütü, temel besin maddelerinin iyi bir dengesini sağlayan ve sağlıklı bir kalbi korumaya yardımcı olan besleyici bir içecektir.
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