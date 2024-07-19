Doğal iltihap çözücü! 1 bardak sütün içine eklerseniz...

TARÇIN

Tarçın, normal bir bardak sütümüzü sağlık açısından faydalarla dolu bir kupaya dönüştürebilen bir diğer baharattır. Kan şekeri seviyelerini düşürdüğü ve güçlü antioksidan özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir.

Tarçınlı süt yapmak için:

Bir bardak sütü ısıtın.

Bir tutam tarçın tozu veya küçük bir tarçın çubuğu ekleyin.

İyice karıştırın ve tadını çıkarın.

Tarçınlı süt, özellikle diyabetle mücadele eden veya kan şekeri seviyelerini stabil tutmaya çalışanlar için faydalıdır.

TARÇIN