Estetikte ’gerçekçi olmayan talepler’ doktorları bile şaşırtıyor

Vücut dismorfik bozuklukları açısından değerlendirmelidir. Bunların haricinden gerçekten aklı başında, bu işi yaptırmak için istekli olan kişiler olduğunda da yapılacak işlemlerin benzetme açısında kısıtlı olduğu ve yüzde 100 aynı benzer hale getirebilmenin imkansız olduğu hastaya çok iyi aktarılmalıdır. Tıbbi olarak tekniklerin müsaade ettiği kadarıyla yapılabilen bir işlemler varsa hastalar bunlardan tatmin olurlar. Tıbbi olarak mümkün olmayan bir işlem istek ve beklentisi varsa istedikleri sonuçları elde edemeyeceklerdir. Bu nedenle bu tip beklentileri ve istekleri olan hastalara çok dikkatli, detaycı ve iyi inceleyerek, her şeyi gözden kaçırmadan, iyi bir şekilde idareyle yönetmek gerekmektedir" diye konuştu.

"Gerçekçi bir beklenti olup olmayacağı tespit edilmelidir"

Kişiler kendi photoshoplu halleriyle estetik merkezlerine başvurduklarını dikkat çeken Kıymık, "Burada önemli olan bunu tıbbi olarak yapılıp yapılmayacağıdır. Bu noktada istenilen fotoğrafı dikkatlice değerlendirme yapılarak bunun gerçekçi bir beklenti olup olmayacağı tespit edilmelidir. Hastanın istediği gerçekten mantıklı ve makul mudur? Bu üç sonuçta da mantıklı iyi bir sonuç ortaya çıkacaksa bu işlemler yapılabilir ama bunlardan birinde bir eksiklik varsa genellikle bu işlemleri yapmamak ve kaçınmak gerekiyor" şeklinde konuştu.