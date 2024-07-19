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Estetikte ’gerçekçi olmayan talepler’ doktorları bile şaşırtıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 13:08
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Estetikte ’gerçekçi olmayan talepler’ doktorları bile şaşırtıyor

Estetik cerrahide, hastaların bazen gerçekçi olmayan veya çok yüksek beklentileri olabilmektedir. Bu durum, hem hastalar hem de doktorlar için önemli bir konudur. Çünkü bu beklentiler, hayal kırıklığına veya memnuniyetsizliğe yol açabilir.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, "Son zamanlarda 'ben bu kişiye benzemek istiyorum, bu kişiye benzemek için ne yapabilirim' şeklinde talepler gelmektedir. Başka bir kişiye benzemek istemek bu bir psikiyatrik bozukluk işareti veya emaresi olabilir. Bu işlem tıbbi olarak tekniklerin müsaade ettiği kadarıyla yapılabilir" dedi.

estetik kaygısıestetik kaygısı

Son zamanlarda bazı insanlar başka bir kişiye benzemek veya sosyal medyadaki photoshoplu hallerine benzemek için estetik merkezilerinin kapısını çalışıyor. Bu durum hakkında açıklamalarda bulunan Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, "Son zamanlarda 'ben bu kişiye benzemek istiyorum, bu kişiye benzemek için ne yapabilirim' adı altında çok ciddi anlamda plastik cerrahlara talepler gelmektedir. Öncellikle tıbbi olarak insanı, var olan başka bir kişiye benzetmek son derece çetrefilli, problemli bir işlemdir. Aynı zamanda bu bir psikiyatrik bozukluk işareti veya emaresi de olabilir. Bu hastalara öncelikli olarak psikiyatri değerlendirmesi yapılmalıdır.

Vücut dismorfik bozuklukları açısından değerlendirmelidir. Bunların haricinden gerçekten aklı başında, bu işi yaptırmak için istekli olan kişiler olduğunda da yapılacak işlemlerin benzetme açısında kısıtlı olduğu ve yüzde 100 aynı benzer hale getirebilmenin imkansız olduğu hastaya çok iyi aktarılmalıdır. Tıbbi olarak tekniklerin müsaade ettiği kadarıyla yapılabilen bir işlemler varsa hastalar bunlardan tatmin olurlar. Tıbbi olarak mümkün olmayan bir işlem istek ve beklentisi varsa istedikleri sonuçları elde edemeyeceklerdir. Bu nedenle bu tip beklentileri ve istekleri olan hastalara çok dikkatli, detaycı ve iyi inceleyerek, her şeyi gözden kaçırmadan, iyi bir şekilde idareyle yönetmek gerekmektedir" diye konuştu.

"Gerçekçi bir beklenti olup olmayacağı tespit edilmelidir"

Kişiler kendi photoshoplu halleriyle estetik merkezlerine başvurduklarını dikkat çeken Kıymık, "Burada önemli olan bunu tıbbi olarak yapılıp yapılmayacağıdır. Bu noktada istenilen fotoğrafı dikkatlice değerlendirme yapılarak bunun gerçekçi bir beklenti olup olmayacağı tespit edilmelidir. Hastanın istediği gerçekten mantıklı ve makul mudur? Bu üç sonuçta da mantıklı iyi bir sonuç ortaya çıkacaksa bu işlemler yapılabilir ama bunlardan birinde bir eksiklik varsa genellikle bu işlemleri yapmamak ve kaçınmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

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