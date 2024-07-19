Estetikte ’gerçekçi olmayan talepler’ doktorları bile şaşırtıyor
Estetik cerrahide, hastaların bazen gerçekçi olmayan veya çok yüksek beklentileri olabilmektedir. Bu durum, hem hastalar hem de doktorlar için önemli bir konudur. Çünkü bu beklentiler, hayal kırıklığına veya memnuniyetsizliğe yol açabilir.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, "Son zamanlarda 'ben bu kişiye benzemek istiyorum, bu kişiye benzemek için ne yapabilirim' şeklinde talepler gelmektedir. Başka bir kişiye benzemek istemek bu bir psikiyatrik bozukluk işareti veya emaresi olabilir. Bu işlem tıbbi olarak tekniklerin müsaade ettiği kadarıyla yapılabilir" dedi.
Son zamanlarda bazı insanlar başka bir kişiye benzemek veya sosyal medyadaki photoshoplu hallerine benzemek için estetik merkezilerinin kapısını çalışıyor. Bu durum hakkında açıklamalarda bulunan Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, "Son zamanlarda 'ben bu kişiye benzemek istiyorum, bu kişiye benzemek için ne yapabilirim' adı altında çok ciddi anlamda plastik cerrahlara talepler gelmektedir. Öncellikle tıbbi olarak insanı, var olan başka bir kişiye benzetmek son derece çetrefilli, problemli bir işlemdir. Aynı zamanda bu bir psikiyatrik bozukluk işareti veya emaresi de olabilir. Bu hastalara öncelikli olarak psikiyatri değerlendirmesi yapılmalıdır.
Vücut dismorfik bozuklukları açısından değerlendirmelidir. Bunların haricinden gerçekten aklı başında, bu işi yaptırmak için istekli olan kişiler olduğunda da yapılacak işlemlerin benzetme açısında kısıtlı olduğu ve yüzde 100 aynı benzer hale getirebilmenin imkansız olduğu hastaya çok iyi aktarılmalıdır. Tıbbi olarak tekniklerin müsaade ettiği kadarıyla yapılabilen bir işlemler varsa hastalar bunlardan tatmin olurlar. Tıbbi olarak mümkün olmayan bir işlem istek ve beklentisi varsa istedikleri sonuçları elde edemeyeceklerdir. Bu nedenle bu tip beklentileri ve istekleri olan hastalara çok dikkatli, detaycı ve iyi inceleyerek, her şeyi gözden kaçırmadan, iyi bir şekilde idareyle yönetmek gerekmektedir" diye konuştu.
"Gerçekçi bir beklenti olup olmayacağı tespit edilmelidir"
Kişiler kendi photoshoplu halleriyle estetik merkezlerine başvurduklarını dikkat çeken Kıymık, "Burada önemli olan bunu tıbbi olarak yapılıp yapılmayacağıdır. Bu noktada istenilen fotoğrafı dikkatlice değerlendirme yapılarak bunun gerçekçi bir beklenti olup olmayacağı tespit edilmelidir. Hastanın istediği gerçekten mantıklı ve makul mudur? Bu üç sonuçta da mantıklı iyi bir sonuç ortaya çıkacaksa bu işlemler yapılabilir ama bunlardan birinde bir eksiklik varsa genellikle bu işlemleri yapmamak ve kaçınmak gerekiyor" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uçuşlar iptal mi edildi, son durum ne? Uçak seferleri ne oldu, nasıl yapılacak? 19 Temmuz THY, AJET, Pegasus yurt içi, yurt dışı uçuş sorgulama
- Kazancı en yüksek olan bölümler belli oldu! TÜİK 34 mesleği A'dan Z'ye listeledi
- En uzun yaşayan insan Zaro Ağa'nın muazzam sırrı çıktı! Meğer 157 yıl boyunca...
- Ne iklim krizi ne de savaş: Dünyanın sonu böyle gelebilir! Uzmanı açıkladı: 5 yıl sonra…
- Kıdem tazminatı alacaklara hesaplama geldi! İşte brüt maaşa göre tablo: 1 3 5 10 15 20 yıla...
- KPSS Lise Başvuru EKRANI ÖSYM 2024 | KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihlerde? Başvuru ücreti ne kadar?
- Deneyen 500 kişiden sadece 10 kişi buldu! Kimse doğru Google logosunu göremiyor!
- 48 49 50 51 yaşa tam 12'den emeklilik takvimi! 5750 5525 5000 güne SGK'dan nokta atışı tablo
- Emekliye jest gibi ödeme! Tam 17.750 TL Perşembe Cuma akşamüstü yatacak! 12.500 üstü 30.000 TL altı maaş alana...
- ÖGG sınav sonuçlarına SAATLER KALDI! 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuç ekranı açıldı mı? EGM ÖGG sonuç sorgulama
- Kuru fasulyeye bu yöntemle asla böcek uğramayacak! 2 adet eklemeniz yeterli
- SSK, BAĞ-KUR'luya fark ödemesi geliyor! Emekliye 12.500 TL'lik taban maaş hesabı yapıldı! Tahsis numarasına göre...