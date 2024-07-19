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Vücudu adeta zırh gibi koruyor! Siyah havucun bilmediğiniz faydaları

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 13:41 Güncelleme: 19.07.2024 14:36
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Vücudu adeta zırh gibi koruyor! Siyah havucun bilmediğiniz faydaları

Şalgamın ham maddesi olan siyah havuç, tam bir vitamin deposu. Son zamanların en popüler tarım ürünleri arasında yer alan bu sebze, ülkemizde yetiştirilip dünyaya ihraç ediliyor. Alışkın olduğumuz turuncu havuçtan kat ve kat sağlıklı olduğu ortaya çıkan siyah havuç ile ilgili işte tüm detaylar...

Siyah havuç, geleneksel portakal havuçlar gibi A vitamini, C vitamini, lif ve potasyum gibi temel besin maddeleri açısından zengindir. Pigmentler açısından zengin olduğu için siyah rengini alır. Siyah havuçlar, renkleri dışında, beklenmedik bir tatlılık ve hafif baharatlı aromaları sayesinde turuncu havuçlardan ayrılırlar.

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SİYAH HAVUÇ SUYUNUN FAYDALARI

Siyah havuç suyu, vücudu serbest radikallerin zararlarına karşı koruyarak hücresel hasarı azaltabilir.

Siyah havuç suyu, içerdiği C vitamini ve diğer besin maddeleri sayesinde bağışıklık sistemini destekleyebilir.

Siyah havuç suyu, beta-karoten içerir. Bu madde, vücut tarafından A vitamini olarak kullanılır ve göz sağlığını destekler.

Ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltabilir, cildi parlatabilir ve cilt dokusunu düzeltebilir.

Tokluk hissini artırabilir ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Siyah havuç suyu içerdiği potasyum minerali ile kan basıncını düşürebilir.

Lif içeriği sayesinde siyah havuç suyu sindirim sistemini düzeltebilir, kabızlık sorunlarını hafifletebilir ve bağırsak sağlığını iyileştirebilir.

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