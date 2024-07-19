Vücudu adeta zırh gibi koruyor! Siyah havucun bilmediğiniz faydaları

Siyah havuç, geleneksel portakal havuçlar gibi A vitamini, C vitamini, lif ve potasyum gibi temel besin maddeleri açısından zengindir. Pigmentler açısından zengin olduğu için siyah rengini alır. Siyah havuçlar, renkleri dışında, beklenmedik bir tatlılık ve hafif baharatlı aromaları sayesinde turuncu havuçlardan ayrılırlar.

siyah havuç