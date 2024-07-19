Çekirdeklerini çöpe atan pişman oluyor! Tam bir vitamin deposu

Limon çekirdeği çoğu zaman çöp olarak gördüğümüz ancak mucizevi faydaları olan bir tohumdur. Doğru şekilde tüketilmesi durumunda pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Yapılan araştırmalar sonucunda doğru şekillerde hazırlanıp kullanılan limon çekirdeğinin de en az limonun kendisi kadar yarar sağladığı kanıtlanmıştır.

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