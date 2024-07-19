Uzmanlar önerdi: Bu besinler güneşten koruyor!

1 - KAROTENOİDLER: Özellikle beta karoten oldukça etkilidir. Karotenoidler, birçok meyve ve sebzede bulunan sarı, kırmızı ve turuncu renklerin kaynağıdır. Beta-karotenler aynı zamanda A vitaminin de kaynağıdır. Bu vitamin, serbest radikallerin oluşmasını önleyen ve yaşlanmayı geciktiren bir antioksidandır. Havuç, kayısı, domates, biber, kavun, ıspanak, maydanoz, asma yaprağı, dereotu gibi sebze ve meyveler beta-karoten içerir.



2 - LİKOPENLER: Meyve ve sebzelere pembe-kırmızı rengi veren pigmentlerdir. Domates, karpuz, çilek, greyfurtta bolca bulunur. Domates likopen kaynağıdır; cildin daha güzel görünmesini sağlar. Karpuz da domates gibi likopen içerir; cildin kızarmasını, vücudun susuz kalmasını engeller.

3 - YEŞİL SEBZELER: Brokoli gibi sebzeler ile fesleğen, biberiye, adaçayı, maydanoz gibi taze otlar, serbest radikallere karşı savaşan ve cildi koruyan antioksidanlardan zengindir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler de antioksidanların kaynağıdır ve cildi güneşin zararlarından korurlar.



4 - OMEGA-3: Cildin parlak ve gergin olmasını sağlar. Cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korur. Bu yağ asitleri hücre zarını güçlendirir, cildin daha genç görünmesini sağlar. Somon, ceviz, keten tohumu, zeytinyağı, koyu yeşil sebzeler beslenmeye mutlaka eklenmeli.

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