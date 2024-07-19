Çocuklar için büyük tehlike: 2,5 milyon ölüm görülüyor! Karın ağrısı...

Çocuklar için büyük tehlike

5 yaş altı çocuklara dikkat

İshalin değişik nedenlerle oluşan, günde 3'ten fazla sayıda sulu dışkılama ile kendini gösteren, sıvı ve elektrolit kaybına neden olan bir hastalık olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ali Şimkşek, "Bu hastalık 5 yaş altı çocuklarda daha önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada 5 yaş altı çocuklarda yılda 1,3 milyar ishal vakası, 1,5 veya 2,5 milyon ishale bağlı ölüm görülmektedir. İshale bağlı ölümlerin yüzde 80'i yaşamın ilk 2 yılında meydana gelmektedir" dedi.

Viral, bakteriyel ve paraziter etkenler en önemli sebepler

İshal nedenlerinin çok çeşitli oluğunun altını çizen Uzm. Dr. Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu nedenler arasında viral, bakteriyel ve paraziter etkenler ön planda sayılabilir. Daha az sıklıkta görülen nedenler arasında inflamatuar bağırsak hastalıkları, zehirlenmeler, malign hastalıklar, malabsorbsiyon sendromları, metabolik hastalıklar, romatolojik hastalıklar, ilaç alımı, kısa barsak sendromu gibi anatomik nedenler sayılabilir. Akut ishallerin en sık görülen etkeni enfeksiyonlardır ve bu enfeksiyonlar genellikle kendi kendini sınırlar. Akut enfeksiyona bağlı ishalin en sık nedenleri norovirus, rotavirus, adenoviruses, astrovirus gibi virüslerdir. Bakteriler ve parazitler de ishale neden olmaktadır. Bakteriler arasında salmonella, campylobacter, Shigella, enterotoksijenik Escherichia coli, Clostridium difficile ve parazitler içinde cryptosporidium, giardia, cyclospora, entamoeba sayılabilir."

Şikayet süresi önem taşıyor

"Hastalarda akut gastroenterit ateş, karın ağrısı, kusma, kanlı veya kansız ishal ile kendini gösterir" diyen Uzm. Dr. Ali Şimşek, "Ayrıca sıvı kaybının derecesine göre hastalarda susuzluk hissi, ağız kuruluğundan komaya kadar giden çok çeşitli klinik bulgular görülebilir. Tedavi yaklaşımı klinik bulgularının ağırlığına ve altta yatan nedene göre değişir. Ancak temel yaklaşım hastanın sıvı ve elektrolit kaybının yerine konmasını gerektirir" diye konuştu.