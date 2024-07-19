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Tükenmişliğe karşı bu önerilere kulak verin!

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 16:06
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Tükenmişliğe karşı bu önerilere kulak verin!

Günümüz iş dünyasında, çalışanların karşılaştığı önemli bir mental sağlık sorunu olan tükenmişlik sendromu, yaygın bir endişe kaynağı haline geliyor. Uzmanlara göre, bu durumun yaygınlaşmasında iş yoğunluğu, sürekli stres altında çalışma ortamı ve iş-özel yaşam dengesinin zorlanması gibi faktörler etkili oluyor.

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