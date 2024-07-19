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Göz altı morluklarını anında yok ediyor! Sadece 2 malzeme ile...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 16:10
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Göz altı morluklarını anında yok ediyor! Sadece 2 malzeme ile...

Göz altında oluşan koyu halkalar çoğumuzu rahatsız eder. Bu noktada üretilen kozmetik ürünleri yetersiz kalabilir. Evde sadece iki malzeme ile göz altlarınızı nemlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte o yöntem...

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