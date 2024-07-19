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Uzmanı uyardı: Sıcak havalar hastanelerde artışa neden oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 16:02
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Uzmanı uyardı: Sıcak havalar hastanelerde artışa neden oldu

Son günlerde yaşanan yüksek hava sıcaklıkları sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Uzmanlara göre, sıcak havalar özellikle yaşlılar ve kronik sağlık sorunları olanlar için risk oluşturuyor. Buna göre, sıcak çarpması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

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