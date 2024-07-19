Ter kokusu tarihe karışacak! Bu yöntemler çok basit

Deodorant kullanmak:

Kokuya neden olan bakterileri nötralize eder ve hoş bir koku sağlar. Hem antiperspirant hem de deodorant içeren ürünler de mevcut.

Elma sirkesi:

Antibakteriyel özellikleri sayesinde koltuk altlarına uygulanabilir.

Limon suyu:

Doğal bir deodorant olarak kullanılabilir, ancak ciltte tahrişe neden olabileceğinden dikkatli kullanılmalı.

Hindistan cevizi yağı:

Antibakteriyel özelliklere sahiptir ve cildi nemli tutar.

TER KOKUSU ÖNLEMLERİ