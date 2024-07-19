Aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? Aralıklı oruç (IF diyeti) saatleri...
Aralıklı oruç (Intermittent Fasting), gün içinde belirli zaman dilimlerinde yemek yeme ve oruç tutma periyotlarının belirli bir düzen içinde yapılmasıdır. Bu beslenme yöntemi, genellikle sağlık amaçları için uygulanan ve farklı varyasyonlarda gerçekleştirilen bir yaklaşımdır. Peki aralıklı oruç nasıl yapılır? İşte detaylar...
Aralıklı oruç (Intermittent Fasting), doğru bir şekilde ifade edildiği gibi, aslında bir diyet programı değil, beslenme düzenini değiştiren bir yaklaşımdır. Bu yöntemde, gün içinde belirli zaman dilimlerinde yemek yeme ve oruç tutma periyotları belirlenir.
Aralıklı oruç, genellikle aşağıdaki yöntemlerle uygulanabilir:
16/8 Metodu (Saatli Oruç): Bu yöntemde günde 16 saat boyunca oruç tutulur ve bu süre içinde hiçbir kalorili gıda tüketilmez. Kalan 8 saatlik zaman diliminde ise yemekler yenir.
5/2 Diyeti: Haftada iki gün (genellikle ardışık olmayan günler) belirli bir kalori kısıtlamasıyla beslenilirken, diğer günlerde normal şekilde beslenilir.
24 Saatlik Oruç: Günde sadece bir öğün yemek yenir. Örneğin, öğle yemeği sonrası bir sonraki öğle yemeğine kadar 24 saat boyunca hiçbir şey yenmez.
KİMLER UYGULAYABİLİR?
Şeker hastalığı/diyabeti, kan şekeri ile ilgili problemi, düşük tansiyonu, yeme bozukluğu olanlar ve Beden Kitle İndeksi (BKİ) 18.5 ve altında olanlar aralıklı oruç diyeti yapmamalıdır. Ayrıca sporcular ya da yoğun egzersiz yapanların, düzenli ilaç kullananların, hamilelerin, emziren annelerin, ergenlerin ve hamile kalmaya çalışan kadınların aralıklı oruç diyetini uygulamaları sakıncalıdır.
Ancak aralıklı oruç herkes için uygun olmayabilir ve sağlık durumunuza, yaşam tarzınıza ve beslenme alışkanlıklarınıza bağlı olarak kişisel bir karar olmalıdır. Bu nedenle, aralıklı oruç uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.
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