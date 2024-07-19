Aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? Aralıklı oruç (IF diyeti) saatleri...

KİMLER UYGULAYABİLİR?

Şeker hastalığı/diyabeti, kan şekeri ile ilgili problemi, düşük tansiyonu, yeme bozukluğu olanlar ve Beden Kitle İndeksi (BKİ) 18.5 ve altında olanlar aralıklı oruç diyeti yapmamalıdır. Ayrıca sporcular ya da yoğun egzersiz yapanların, düzenli ilaç kullananların, hamilelerin, emziren annelerin, ergenlerin ve hamile kalmaya çalışan kadınların aralıklı oruç diyetini uygulamaları sakıncalıdır.

Sağlıklı zayıflama yöntemleri

Ancak aralıklı oruç herkes için uygun olmayabilir ve sağlık durumunuza, yaşam tarzınıza ve beslenme alışkanlıklarınıza bağlı olarak kişisel bir karar olmalıdır. Bu nedenle, aralıklı oruç uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.