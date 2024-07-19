Bir lokması demir depolarını dolduruyor! Meğer Ispanaktan daha faydalıymış...

Demir eksikliği

Demir eksikliği genellikle aşağıdaki durumlar nedeniyle oluşabilir:

Yetersiz Demir Alımı: Beslenme yoluyla yeterli demir alınmaması demir eksikliğine yol açabilir. Özellikle düşük demir içeren gıdaları tercih etmek veya demir açısından zengin gıdaların yetersiz tüketilmesi bu duruma neden olabilir.

Kronik Kan Kaybı: Aşırı adet kanaması, gastrointestinal kanama (örneğin, mide veya bağırsaklarda kanama), hemoroid gibi durumlar kronik kan kaybına neden olabilir ve dolayısıyla demir eksikliği gelişebilir.

Gebelik veya Emzirme: Gebelik veya emzirme dönemlerinde vücutta demir gereksinimi artar. Yeterli demir alınmazsa veya demir depoları tükenirse demir eksikliği anemisi riski artabilir.

Demirin Kömürleşmiş (Redüksiyon) Alımı: Bazı durumlarda vücut demirin emilimini etkileyen faktörlerle karşılaşabilir, bu da demir eksikliğine neden olabilir.