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Şişkinliği olanlar dikkat! O hastalığın habercisi olabilir...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 16:54
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Şişkinliği olanlar dikkat! O hastalığın habercisi olabilir...

Vücudumuz zaman zaman bize sinyaller gönderir. Bu sinyalleri dikkate almak oldukça önemlidir. Sinyaller bazen bir ağrı bazen bir şişkinlik veya bir leke olarak karşımıza çıkabilir. Riskli hastalıkların erken farkına varmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu noktada vücudumuzun gönderdiği sinyallere kulak vermeliyiz. Sağlık uzmanları özellikle şişkinlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

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