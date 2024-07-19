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Gözlerdeki bu değişime dikkat! Kalbinizdeki çürümenin sinyali...

AA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 16:49 Güncelleme: 19.07.2024 16:49
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Gözlerdeki bu değişime dikkat! Kalbinizdeki çürümenin sinyali...

Vücudumuzda ortaya çıkan değişimler genellikle sağlık durumumuz hakkında bize ipuçları verir. İşte bu değişimlerden bazıları ve dikkat edilmesi gereken noktalar...

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