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Sağlık uzmanları açıkladı: Bu gıda diyabet hastalığından kurtarıyor! Haftada iki kez tüketirseniz...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 09:45 Güncelleme: 19.07.2024 09:55
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Sağlık uzmanları açıkladı: Bu gıda diyabet hastalığından kurtarıyor! Haftada iki kez tüketirseniz...

Diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol, kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların beslenme ile kontrol altına alınabildiği biliniyor. Ancak son yapılan bir araştırmalardan biri, bu besinin diyabete karşı adeta koruyucu kalkan olduğunu gösterdi.

Haftada iki kez sardalya tüketmenin sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Sağlık uzmanları, tip 2 diyabetle mücadelede en iyi formüllerden birinin sardalya yemek olduğunu açıkladı.

balıkbalık

Sardalya gibi yağlı balıkları tüketmenin faydaları, zengin taurin, omega 3, kalsiyum ve D vitamini içerikleri göz önüne alındığında ne kadar etkili bir sağlıklı beslenme parçası olduğu uzun zamandır biliniyor. Bu balıklar, sağlıklı kolesterol seviyelerini korumaya ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olan yüksek oranda doymamış yağlara sahiptir.

sardalya balığısardalya balığı

SARDALYA FAYDALARI

Tok tutar

Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur

Kalp ve damar hastalıklarınına karşı korur

Tansiyonu dengeler

Vücudun hücre yenilemesine yardımcı olur.

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Yüksek kalsiyum ve D vitamini içeriği nedeniyle küçük balıkları bütün ve kılçıklarıyla birlikte tüketilmesi tavsiye ediliyor.

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