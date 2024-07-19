Sağlık uzmanları açıkladı: Bu gıda diyabet hastalığından kurtarıyor! Haftada iki kez tüketirseniz...

Sardalya gibi yağlı balıkları tüketmenin faydaları, zengin taurin, omega 3, kalsiyum ve D vitamini içerikleri göz önüne alındığında ne kadar etkili bir sağlıklı beslenme parçası olduğu uzun zamandır biliniyor. Bu balıklar, sağlıklı kolesterol seviyelerini korumaya ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olan yüksek oranda doymamış yağlara sahiptir.

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