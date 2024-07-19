Güneş koruyucu nasıl kullanılmalı? 6 yaşından küçük çocuklar...

Güneş koruyucu alırken bu etkenlere dikkat edilmeli

Güneş koruyucu tercih ederken yaş, cinsiyet, mevcut hastalıklar ve cilt yapısının dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Kara Polat, "Kişinin sivilcesi, egzaması veya gül hastalığı gibi farklı dermatolojik problemler olması güneş kremi tercihini etkiler. Bu hastalarda farklı güneş koruyucular tercih edebiliyoruz. Gebelik durumunda güneş koruyucuların tercihinde özellikle mineral filtreleri tercih ediyoruz" dedi. "Her ürün, herkeste, her zaman aynı etkiyi göstermeyecektir" diyen Kara Polat, "Kişinin cilt tipinin analiziyle beraber güneş koruyucu tercihi önemli. Bu noktada 'sun protection factor' yani SPF diye geçen 50 faktör ve üzerinde koruyucuları öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuklarda güneş koruyucu kullanımına da dikkat çeken Dermatolog Doç. Dr. Asude Kara Polat, "Pediatrik dönemde yani 6 aydan önceki dönemde güneş koruyucu kullanılmasını istemiyoruz. 6 aydan küçük çocuklar için gölgede kalma, açık renk kıyafetler kullanımını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Eczane ürünü tercih edilmeli

Yağlı ciltler için losyon ve jel formunda, akneli ve sivilceli ciltler içinse kompakt formda renkli güneş koruyucuları tavsiye den Kara Polat, "Yanlış bir güneş koruyucu kullanırsanız beklediğiniz gibi olmayabilir. Çok parlayabilir, sivilce yapabilir, yanmaya neden olabilir. Bu doğru ürün tercih etmemişsiniz, cildinizi tanımıyorsunuz, doğru ürüne erişememişsiniz demektir. Eczane ürünü tercih etmek bu noktada önemli. Elbette ki uzman görüşü her zaman çok değerli" dedi.