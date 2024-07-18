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Canan Karatay önerdi: Sabah aç karnına tüketirseniz...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 16:31
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Canan Karatay önerdi: Sabah aç karnına tüketirseniz...

Limonlu su, sağlık açısından faydaları ile öne çıkan bir besindir. Özellikle kilo verme sürecine girenlere yararı olduğu bilinen limonlu su ile ilgili Prof. Dr. Canan Karatay bazı açıklamalarda bulundu. İşte limonlu suyun faydaları ve Canan Karatay'ın açıklamaları ile ilgili detaylar...

Limon içerdiği C vitamini nedeniyle güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Ayrıca diğer turunçgiller gibi flavanoidler açısından da zengindir. Flavanoidler vücut direncinin artmasında etkilidir.

limonlu sulimonlu su

Prof. Dr. Canan Karatay açıklamasında; ''Limonlu su, bağırsakların aktif çalışmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır ve düzenli tüketildiğinde yağ yakma özelliği gösterir. Sabah aç karnına limonlu su tüketildiğinde, kilo vermek için birikmiş ödemler idrar yoluyla dışarı atılır. Limonlu su, metabolizmayı hızlandırarak fazlalık yağlarınızdan kısa zamanda kurtulmanıza yardımcı olur.'' dedi.

limonlu suyun faydalarılimonlu suyun faydaları

LİMONLU SUYUN FAYDALARI

Sindirime yardımcı olur

Karaciğerinize destek vererek, toksinlerin atılmasında etkili olur.

Cildinizin daha güzel olmasına yardım eder.

Vücudun enfeksiyonlara direncini arttırır.

Mükemmel bir potasyum kaynağıdır.

Nefesinizi tazeleyerek, diş ağrıları ve iltihaplarının hafiflemesine yardım eder.

Enerjinizde artış sağlar.

Viral enfeksiyonlarla savaşmanıza yardımcı olur.

limon limon

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