Hem lezzetli hem faydalı: Menengiç kahvesi
Menengiç kahvesi, menengiç ağacından üretilen ve ülkemizin Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilen bir kahve türüdür. Kahve kültürünün vazgeçilmezi olan menengiç kahvesi, lezzetinin yanı sıra tam bir şifa deposu. İşte menengiç kahvesi ile ilgili detaylar...
Menengiç kahvesi, farklı aroması, lezzeti ve faydaları dolayısıyla favori içecekler arasında yer alıyor. Kendine özgü aroması, tadı, rengi ve kokusuyla herkesi cezbeden menengiç, sağlığa faydası nedeniyle dört mevsim tüketiliyor. Soğuk algınlığı, grip, astım gibi hastalıkların tedavisinden, zayıflamaya kadar insan sağlığında faydası olduğu bilinen ve önerilen menengiç kahvesi, içerisinde kafein bulunmaması nedeniyle yoğun olarak tercih ediliyor.
MENENGİÇ KAHVESİNİN FAYDALARI
Kolesterolü dengeleyici özelliklere sahiptir
Ses tellerinde meydana gelen problemlere iyi gelir
İdrar yolu enfeksiyonu için faydalıdır
Balgam söktürücü özelliği bulunur
Düzenli tüketimde kalp ve damar sağlığının korunmasına imkan sunar
Öksürük kesici özelliğe sahiptir
Egzamaya iyi gelir
Solunum yolları rahatsızlıkları için faydalıdır
MENENGİÇ KAHVESİ TARİFİ
Cezveye kişi başı 1 tatlı kaşığı menengiç kahvesi koyun, ardından üzerine yine kişi başı 1 fincan su ya da süt ekleyin.
Ardından cezveyi ocağın üzerine almadan güzelce karıştırın, tüm kahvenin su ya da sütle ıslandığından emin olduktan sonra ocağa alın ve pişmeye bırakın.
Köpüren kahveyi hemen ocaktan alın ve fincanlara bölüştürün.
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