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Hem lezzetli hem faydalı: Menengiç kahvesi

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 15:03
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Hem lezzetli hem faydalı: Menengiç kahvesi

Menengiç kahvesi, menengiç ağacından üretilen ve ülkemizin Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilen bir kahve türüdür. Kahve kültürünün vazgeçilmezi olan menengiç kahvesi, lezzetinin yanı sıra tam bir şifa deposu. İşte menengiç kahvesi ile ilgili detaylar...

Menengiç kahvesi, farklı aroması, lezzeti ve faydaları dolayısıyla favori içecekler arasında yer alıyor. Kendine özgü aroması, tadı, rengi ve kokusuyla herkesi cezbeden menengiç, sağlığa faydası nedeniyle dört mevsim tüketiliyor. Soğuk algınlığı, grip, astım gibi hastalıkların tedavisinden, zayıflamaya kadar insan sağlığında faydası olduğu bilinen ve önerilen menengiç kahvesi, içerisinde kafein bulunmaması nedeniyle yoğun olarak tercih ediliyor.

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MENENGİÇ KAHVESİNİN FAYDALARI

Kolesterolü dengeleyici özelliklere sahiptir

Ses tellerinde meydana gelen problemlere iyi gelir

İdrar yolu enfeksiyonu için faydalıdır

Balgam söktürücü özelliği bulunur

Düzenli tüketimde kalp ve damar sağlığının korunmasına imkan sunar

Öksürük kesici özelliğe sahiptir

Egzamaya iyi gelir

Solunum yolları rahatsızlıkları için faydalıdır

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MENENGİÇ KAHVESİ TARİFİ

Cezveye kişi başı 1 tatlı kaşığı menengiç kahvesi koyun, ardından üzerine yine kişi başı 1 fincan su ya da süt ekleyin.

Ardından cezveyi ocağın üzerine almadan güzelce karıştırın, tüm kahvenin su ya da sütle ıslandığından emin olduktan sonra ocağa alın ve pişmeye bırakın.

Köpüren kahveyi hemen ocaktan alın ve fincanlara bölüştürün.

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