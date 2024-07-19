Hangisi daha riskli: Deniz mi yoksa havuz mu? Uzmanlar açıkladı...

Yaz mevsiminde ishalin neden daha sık görüldüğünden bahseden Uzm. Dr. Polat, "Viral gastroenteritler sıklıkla rotavirüs, adenovirüs veya norovirüs kaynaklı olmaktadır. Bu etkenler gıda ve su kaynaklı bulaşın yanında temasla da bulaşabilmektedir. Bahçe ve park kullanımının artmasıyla yüzey-el-ağız teması bulaşın daha kolay olmasına neden olur. Ayrıca yaz aylarında sıcaklıkların artması, bakterilerin üremesi için uygun bir ortam yaratır. Özellikle yaz ishalleri bu dönemde güçlü şekilde ortaya çıkar. Sıcak hava ve yüksek nem, patojenlerin gıda ve su kaynaklarında daha hızlı çoğalmasına neden olabilir. Tatil ve seyahat dönemleri, çocukların daha sık bir araya gelmelerine neden olarak bulaşma riskini artırır" şeklinde konuştu.

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