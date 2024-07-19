Hangisi daha riskli: Deniz mi yoksa havuz mu? Uzmanlar açıkladı...
Yaz mevsiminin gelişiyle plaj ve havuzlar tıka basa dolmaya başladı. Bununla birlikte enfeksiyon riskinde ve ishal vakalarında artış görülüyor. Özellikle çocukları etkileyen bu durum, ilerlemesi halinde çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar deniz ve havuzlar ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. İşte detaylar...
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Polat, çocuklarda yaz ishali hakkında açıklamalarda bulundu. "Çocuklarda ishalin en sık nedeni enfeksiyonlardır. Enfeksiyonların da en sık nedeni virüslerdir. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının yeri yoktur. Bunun yanında bakteriler ve parazitler diğer enfeksiyöz nedenlerdir. Enfekte olmayan nedenlerin başında da kontamine su ve su ürünleri, kontamine havuz, göl, dere suları, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, iyi pişirilmemiş ve iyi yıkanmamış sebze ve meyveler, tarihi geçmiş ürünler, açıkta uzun süre kalmış gıda ürünleri gelmektedir" diye konuştu.
Yaz mevsiminde ishalin neden daha sık görüldüğünden bahseden Uzm. Dr. Polat, "Viral gastroenteritler sıklıkla rotavirüs, adenovirüs veya norovirüs kaynaklı olmaktadır. Bu etkenler gıda ve su kaynaklı bulaşın yanında temasla da bulaşabilmektedir. Bahçe ve park kullanımının artmasıyla yüzey-el-ağız teması bulaşın daha kolay olmasına neden olur. Ayrıca yaz aylarında sıcaklıkların artması, bakterilerin üremesi için uygun bir ortam yaratır. Özellikle yaz ishalleri bu dönemde güçlü şekilde ortaya çıkar. Sıcak hava ve yüksek nem, patojenlerin gıda ve su kaynaklarında daha hızlı çoğalmasına neden olabilir. Tatil ve seyahat dönemleri, çocukların daha sık bir araya gelmelerine neden olarak bulaşma riskini artırır" şeklinde konuştu.
Deniz ve havuz kullanımının ishalle ilişkisini anlatan Uzm. Dr. Polat, "Yaz aylarında havuz ve deniz kullanımı arttığı için kontamine olmuş suların ağıza bulaşması ya da yutulması sonucu hastalık etkenleri vücuda girmektedir. Deniz suyunun kendini temizleme özelliği nedeniyle enfeksiyon açısından riski havuza oranla daha düşüktür. Ancak kirli, köpüklü, normal dışı kokusu olan sularda yüzmek risk taşır. Mümkünse mavi bayraklı kıyılar tercih edilmelidir" dedi.
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