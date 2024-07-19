Güneş kremi nasıl seçilir? Dikkat edilmesi gerekenler

GÜNEŞ KREMİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Güneş kremi fiziksel, kimyasal ve hibrit olmak üzere 3 çeşide sahiptir. Filtre farkına dayanan koruyucu çeşitlerinin kendine özgü avantajları yer alır.

Fiziksel koruyucuların özellikleri aşağıdaki gibidir:

İçeriğinde titanyum dioksit veya çinko dioksit gibi mineraller bulunur.

Cildin alt katmanına geçmeden UVA/UVB ışınlarını cildin üzerinden yansıtarak korur.

Sürüldüğü bölgede terleme ve diğer sıvı ile müdahale edildiğinde akma gözlemlenebilir. Bu nedenle, tam koruma için kısa süreli olarak yenilenmesi önerilir.

Cildin altına nüfus etmediği için gözeneklerde tıkanma oluşturmaz.

Eğer, hızlı bir şekilde güneşe çıkılacak ise pratik koruma için önerilebilir.

GÜNEŞ KORUYUCU