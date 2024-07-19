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Güneş kremi nasıl seçilir? Dikkat edilmesi gerekenler

Giriş: 19.07.2024 15:36 Güncelleme: 19.07.2024 15:36
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Güneş kremi nasıl seçilir? Dikkat edilmesi gerekenler

Vücudumuzu güneşin zararlı ışınlarından korumamız gerektiğini biliyoruz. Sağlık uzmanları her mevsim güneş kremi kullanılması gerektiğini sıkça paylaşıyor. Özellikle yaz aylarında güneş kremine ekstra özen göstermemiz gerekli. Peki hangi güneş kremini seçmeliyiz? İşte güneş kremi seçiminde dikkat edilmesi gerekenler...

Hem UVA hem de UVB ışınlarını engelleyen en az 15 SPF'li güneş kremi uygulamamız gerekir. Ömür boyu güneşe maruz kalma kırışıklıklara, yaşlılık lekelerine ve diğer cilt sorunlarına neden olabileceğinden, cildimizi güneşten korumamız gerekir.

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GÜNEŞ KREMİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Güneş kremi fiziksel, kimyasal ve hibrit olmak üzere 3 çeşide sahiptir. Filtre farkına dayanan koruyucu çeşitlerinin kendine özgü avantajları yer alır.

Fiziksel koruyucuların özellikleri aşağıdaki gibidir:

İçeriğinde titanyum dioksit veya çinko dioksit gibi mineraller bulunur.

Cildin alt katmanına geçmeden UVA/UVB ışınlarını cildin üzerinden yansıtarak korur.

Sürüldüğü bölgede terleme ve diğer sıvı ile müdahale edildiğinde akma gözlemlenebilir. Bu nedenle, tam koruma için kısa süreli olarak yenilenmesi önerilir.

Cildin altına nüfus etmediği için gözeneklerde tıkanma oluşturmaz.

Eğer, hızlı bir şekilde güneşe çıkılacak ise pratik koruma için önerilebilir.

GÜNEŞ KORUYUCUGÜNEŞ KORUYUCU

Kimyasal koruyucu özellikli güneş kremlerinin avantajları aşağıdaki gibidir:

UVA/UVB ışınlarını yansıtan moleküller cilt altında emilerek işlev sağlar.

İçeriğinde, avobenzone, oxybenzone, benzophenone-3, diethylamino hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate gibi maddeler bulunur.

Cilt altında etki gösterdiği için en az 20-30 dakika öncesinde cilde sürülmesi gerekir.

Homojen yapısı sayesinde kolay dağılır, pürüzsüzlük hissi verir.

Bununla birlikte, hibrit olarak adlandırılan güneş kremlerinde; kimyasal olduğu gibi fiziksel koruyucu özellik gösteren maddeler yer alır. Formülasyon sırasındaki bu maddelerin eklenme oranı türünü belirlemede etkilidir.

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