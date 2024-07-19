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Kendi küçük etkisi büyük! Kuru üzümün mucizevi faydaları...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 15:47
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Kendi küçük etkisi büyük! Kuru üzümün mucizevi faydaları...

Besleyici ve doyurucu özelliğiyle öne çıkan kuru üzüm, önemli bir besin kaynağı olarak kabul edilir. Kansızlığa iyi gelmesi herkes tarafından biliniyor olsa da kuru üzümün daha pek çok faydası bulunmaktadır. İşte kuru üzümün hiç bilmediğiniz yararları...

Farklı üzüm türlerinin doğal yöntemlerle kurutulmasıyla elde edilen kuru üzüm, yoğun miktarda fruktoz ve glikoz içerir. Kuru üzümün içinde aynı zamanda besinsel lif, karbonhidrat, protein, potasyum bulunur.

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KURU ÜZÜMÜN FAYDALARI

Kuru üzüm vücut için demir kaynağıdır

Kemik sağlığını destekler

Kansızlığa iyi gelir

Enerji seviyesini artırır

Kuru üzüm kalp sağlığını destekler

Serbest radikallerle mücadele eder, hücre hasarını önler

Sindirime yardımcı olur

Bağırsak sağlığını destekleyecek düzeyde lif içerir

Cildin genç, esnek ve yumuşak görünmesini sağlayan E vitamini içerir

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KURU ÜZÜMÜN BESİN DEĞERLERİ:

Kalori: 120

Protein: 1 gram

Yağ: -

Karbonhidratlar: 32 gram

Lif: 2 gram

Şeker: 26 gram

Kalsiyum: 25 miligram

Demir: 1 miligram

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