Kendi küçük etkisi büyük! Kuru üzümün mucizevi faydaları...
Besleyici ve doyurucu özelliğiyle öne çıkan kuru üzüm, önemli bir besin kaynağı olarak kabul edilir. Kansızlığa iyi gelmesi herkes tarafından biliniyor olsa da kuru üzümün daha pek çok faydası bulunmaktadır. İşte kuru üzümün hiç bilmediğiniz yararları...
Farklı üzüm türlerinin doğal yöntemlerle kurutulmasıyla elde edilen kuru üzüm, yoğun miktarda fruktoz ve glikoz içerir. Kuru üzümün içinde aynı zamanda besinsel lif, karbonhidrat, protein, potasyum bulunur.
KURU ÜZÜMÜN FAYDALARI
Kuru üzüm vücut için demir kaynağıdır
Kemik sağlığını destekler
Kansızlığa iyi gelir
Enerji seviyesini artırır
Kuru üzüm kalp sağlığını destekler
Serbest radikallerle mücadele eder, hücre hasarını önler
Sindirime yardımcı olur
Bağırsak sağlığını destekleyecek düzeyde lif içerir
Cildin genç, esnek ve yumuşak görünmesini sağlayan E vitamini içerir
KURU ÜZÜMÜN BESİN DEĞERLERİ:
Kalori: 120
Protein: 1 gram
Yağ: -
Karbonhidratlar: 32 gram
Lif: 2 gram
Şeker: 26 gram
Kalsiyum: 25 miligram
Demir: 1 miligram
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