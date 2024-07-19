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Saç dökülmesini kökünden çözen o yöntem! Bu iki malzemeyi karıştırıp uygularsanız...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 16:35 Güncelleme: 19.07.2024 16:36
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Saç dökülmesini kökünden çözen o yöntem! Bu iki malzemeyi karıştırıp uygularsanız...

Saç dökülmesi her yaşta ve cinsiyette görülebilen bir durumdur. Saç dökülmesi probleminin altında yatan farklı sebepler olabilir. Genetik etkenler, beslenme alışkanlıkları, deri sorunları, vitamin ve mineral eksikliği gibi durumlar saç dökülmesine yol açabilmektedir. Ancak, bu maskeyi uygulayarak saç sağlığınızı destekleyebilirsiniz. İşte iki malzemeli o maske...

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