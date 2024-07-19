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Bel fıtığı belirtileri nelerdir? Bel fıtığı nasıl geçer? Tedavi yöntemi...

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 16:16
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Bel fıtığı belirtileri nelerdir? Bel fıtığı nasıl geçer? Tedavi yöntemi...

Bel fıtığı, omurga bölgesindeki disklerin dış tabakasının zayıflaması veya yırtılması sonucu iç kısmının dışarı çıkmasıyla oluşan bir durumdur. Bu durum genellikle bel bölgesinde şiddetli ağrıya, uyuşma ve güçsüzlüğe neden olabilir. Peki bel fıtığı nasıl tedavi edilir? İşte uzmanından konuya ilişkin açıklamalar...

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