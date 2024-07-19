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Yağlı ciltliler dikkat! Bu hatayı yapmayın...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 16:23
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Yağlı ciltliler dikkat! Bu hatayı yapmayın...

Cildimizin her zaman bakımlı ve ışıl ışıl gözükmesini arzularız. Bazen beslenme ile bazen de kozmetik ürünler ile bunu mümkün kılabiliyoruz. Özellikle yaz aylarında hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yağlı cilde sahip olanların şikayetleri artıyor. Artan sıcaklık cildin daha fazla yağlanmasına sebep oluyor. Bu süreçte yağlı ciltli insanların, cildini kurutmaya yönelik eğilimleri de çoğalıyor. Peki yağlı ciltliler nemlendirici kullanmalı mı? Uzmanların açıklamaları ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

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