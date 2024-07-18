Yulaf kilo verdirir mi, kaç kalori? İşte bilinmeyen faydaları...
Sağlıklı yaşam ve beslenme bilinci gün geçtikçe artarken, insanlar doğal ve besleyici gıdaları tercih etme eğiliminde. Bu bağlamda, yulaf gibi sağlıklı bir besin, hem beslenme hem de kilo kontrolü konusunda popülerlik kazanıyor. Peki yulaf faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İşte detaylar...
Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, zengin içeriği ve faydaları sayesinde sağlıklı beslenme diyetlerinin önemli bir parçası olan yulafın diğer tahıllardan daha posalı olduğunu, uzun süre tokluk hissi verdiğini ve sindirim sistemine katkıda bulunduğunu söyledi.
"Kan şekerinin hızlı yükselmesine engel olur, tokluk hissi verir"
Yulafın diğer tahıllara göre yüksek oranda çözünür posa içeriğine sahip olmakla birlikte mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağladığını belirten Diyetisyen Gündüz, "Yulaf Tip 2 diyabet hastaları için de önemli bir besindir. Çünkü kan şekerinin hızlı yükselmesine engel olur. Bunun yanında zayıflama diyetlerinde çokça kullanılan yulafın uzun süre tokluk hissiyatı oluşturma özelliği de vardır. Yulaf, selenyumdan zengin bir besindir. Selenyum, metabolizmayı hızlandırdığı gibi vücut için de önemli bir antioksidandır. Sağlıklı beslenmede yulafın payı büyüktür" dedi.
Yulafın faydalarına da değinen Gündüz, yulafın çözünebilir lif içeriği ile bağırsaklardaki hareketleri düzenleyerek sindirim sisteminin çalışmasına ve kabızlık sorunlarının çözümüne katkıda bulunduğunu ve aynı zamanda kan şekerini daha kontrollü yükselttiğini ifade etti.
"Porsiyonlar çok büyük olmamalı"
Günlük 3-4 yemek kaşığı yulafın kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olduğunun altını çizen Gündüz, yavaş sindirilen yulafın kandaki şekeri yavaş yükselterek tokluk süresinin uzamasına yardımcı olduğunun altını çizdi. Bu konuda porsiyon kontrolünün çok önemli olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Gündüz, "Fazla miktarda yulaf tüketildiğinde glisemik yük de artar. Porsiyonlar çok büyük olmamalı. Buna dikkat etmeliyiz. Örneğin 4 yemek kaşığı probiyotikli yoğurt ile 3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 8-10 badem ve 1 porsiyon mevsim meyvesi ile sağlıklı ve ferah bir kase hazırlamış oluruz" diye konuştu.
Yulafın B vitamini ve mineral yönünden zengin olduğunu, enerji üretimi, sinir sistemi ve cilt sağlığı için değerli bir besin olduğunu vurgulayan Gündüz, yüksek lif içeriği sayesinde kolesterol seviyelerinin düşmesine katkıda bulunduğunu ve bu özelliğiyle kalp sağlığını desteklediğini de dile getirdi. Gündüz buna ek olarak, yulafın glutensiz yapısı nedeniyle kilo verme amaçlı gluten kısıtlı diyet yapanlar için alternatif bir karbonhidrat seçeneği olduğuna dikkat çekti.
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