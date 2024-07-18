Yulaf kilo verdirir mi, kaç kalori? İşte bilinmeyen faydaları...

"Kan şekerinin hızlı yükselmesine engel olur, tokluk hissi verir"

Yulafın diğer tahıllara göre yüksek oranda çözünür posa içeriğine sahip olmakla birlikte mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağladığını belirten Diyetisyen Gündüz, "Yulaf Tip 2 diyabet hastaları için de önemli bir besindir. Çünkü kan şekerinin hızlı yükselmesine engel olur. Bunun yanında zayıflama diyetlerinde çokça kullanılan yulafın uzun süre tokluk hissiyatı oluşturma özelliği de vardır. Yulaf, selenyumdan zengin bir besindir. Selenyum, metabolizmayı hızlandırdığı gibi vücut için de önemli bir antioksidandır. Sağlıklı beslenmede yulafın payı büyüktür" dedi.