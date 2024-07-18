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Lezzetli meyve seçmenin sırrı açıklandı! İşte kavun ve karpuz seçmenin püf noktası!

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 11:03 Güncelleme: 18.07.2024 11:07
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Lezzetli meyve seçmenin sırrı açıklandı! İşte kavun ve karpuz seçmenin püf noktası!

Yaz mevsiminin gözde meyvelerinden olan karpuz ve kavun sıkça tüketilen meyveler arasında yer alıyor. Lezzeti ve hafifliğiyle insanların ilk tercihi olmasının yanı sıra, bazen hayal kırıklığına uğratarak lezzetli olmadığı da görülebiliyor. Öte yandan karpuz ve kavun seçmenin bazı püf noktaları bulunur. Bu ortak püf noktalar öğrenildikten sonra 'bu kadar basitmiş' dedirtebilir.

İnsanlar tarafından sıkça tüketilen kavun ve karpuz, yaz aylarında hem serinlik hissi sağlamasıyla hem de lezzetiyle en çok tercih edilen meyveler arasında yer alıyor. Ancak her zaman seçtiğimiz karpuz ve kavunlar lezzetli çıkmayabiliyor. Bu meyveleri seçmenin adeta sırrı bulundu.

karpuzkarpuz

Kavun ve karpuz seçmenin birçok farklı yöntemi bulunsa da en çok tercih edilen 2 yöntem bu şekilde sıralanabilir:

yaz meyvesiyaz meyvesi

Sapına Bakmak: Karpuz ve kavun satın alınırken sapına bakılması öneriliyor. İki meyvenin de olgun olanı isteniyorsa, saplarının yeşil olup olmadığına bakılmalı. Bu noktada meyvenin yeşil saplı olması, erken toplandığı anlamına gelebilir.

Ağırlığına Bakmak: Kavun ve karpuz seçilirken ağırlıklarının kontrol edilmesi öneriliyor. Bu noktada meyvelerin ağırlıkları hacimlerinden fazla ise, lezzetli oldukları anlamına gelebilir.

meyvemeyve

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