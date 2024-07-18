Lezzetli meyve seçmenin sırrı açıklandı! İşte kavun ve karpuz seçmenin püf noktası!
Yaz mevsiminin gözde meyvelerinden olan karpuz ve kavun sıkça tüketilen meyveler arasında yer alıyor. Lezzeti ve hafifliğiyle insanların ilk tercihi olmasının yanı sıra, bazen hayal kırıklığına uğratarak lezzetli olmadığı da görülebiliyor. Öte yandan karpuz ve kavun seçmenin bazı püf noktaları bulunur. Bu ortak püf noktalar öğrenildikten sonra 'bu kadar basitmiş' dedirtebilir.
Kavun ve karpuz seçmenin birçok farklı yöntemi bulunsa da en çok tercih edilen 2 yöntem bu şekilde sıralanabilir:
Sapına Bakmak: Karpuz ve kavun satın alınırken sapına bakılması öneriliyor. İki meyvenin de olgun olanı isteniyorsa, saplarının yeşil olup olmadığına bakılmalı. Bu noktada meyvenin yeşil saplı olması, erken toplandığı anlamına gelebilir.
Ağırlığına Bakmak: Kavun ve karpuz seçilirken ağırlıklarının kontrol edilmesi öneriliyor. Bu noktada meyvelerin ağırlıkları hacimlerinden fazla ise, lezzetli oldukları anlamına gelebilir.
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