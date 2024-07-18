Yaz mevsiminde fazla kafein tüketimine dikkat!
Yaz mevsiminde artan sıcaklıklar sebebiyle tüketilen içeceklerin içerisindeki kafein, sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Yaz mevsiminde dengeli ve az miktarda kafein tüketimi vücudun korunmasında büyük önem taşıyor. Kafeinden uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar, su tüketiminin önemine dikkat çekiyor.
Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya da kafein tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Günde en az 1,5 litre su içilmesinin gerektiğini belirten Sarıkaya, 500 miligramdan fazla kafeinli içecek tüketilmesinin tedirginlik, huzursuzluk gibi olumsuz etkilere neden olacağını ve günde dokuz fincandan fazla kafein tüketiminin kalp hızı ve kan basıncında artışa neden olduğunu söyledi.
"Vücut suyunu azaltıcı etkiye neden oluyor"
Kafeinli içeceklerin ölçülü olarak tüketilmesi gerektiğini belirten Dr. Sarıkaya, "Günde 250-400 miligram arasında ya da 1-5 miligram/vücut ağırlığındaki kafeinin, olumlu etkilere sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte bilimsel araştırmalar 500 miligram üstündeki kafein alımının tedirginlik, huzursuzluk gibi olumsuz etkilere neden olduğunu göstermektedir. Günde dokuz fincandan fazla kafein tüketiminin kalp hızı ve kan basıncında artışa neden olduğu bildirilmiştir.
Kafeinin ayrıca midenin asit salgısını artışına ve vücut suyunu azaltıcı etkiye neden olduğu belirtilmektedir. Bu etki sıcak havalarda, özellikle dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Terleme ile sıvı kaybının fazla olduğu sıcak havalarda kafein alımına bağlı artmış vücut sıvı kaybı sonucu yorgunluk, gerginlik, görsel çalışma belleği ve konsantrasyon yeteneğinde gecikmeler, orta dereceli vücut suyu kaybı, susama, yorgunluk, baş ağrısı, koordinasyonda bozulma, solunum güçlüğü, psikomotor işlevlerde bozulmalara, vücut ağırlığının yüzde 10'u ve daha fazlası kadar su kaybı sonucu gelişen ağır dehidrasyon, komaya neden olabilmektedir" dedi.
"Kafeinli içeceklerin tüketimi 3 fincanı geçmemelidir"
Kafeinli içeceklerin su içme isteğini azalttığını kaydeden Dr. Sarıkaya, "Çay, kahve gibi içeceklerin tüketiminin fazla olması su içme isteğini azaltabilir. Ancak idrar çıkışında artmaya sebep olmaktadır. Su yerine kafein içeren içeceklerin alımı, diüretik etki sonucunda sıvı ihtiyacını arttırmakta ve vücut suyu kaybına katkıda bulunmaktadır. Bu durum kalp ve tansiyon hastaları için inme ve kalp krizi riskinde ve böbreklerde taş oluşum riskinde artışa neden olabilmekte, uyku problemleri, demir eksikliği, diş problemleri, sindirim sorunları ve bağımlılık gibi sorunlar da oluşturabilmektedir. Bu sebeplerle kafeinli içeceklerin tüketimi 3 fincanı geçmemelidir. Artan sıvı ihtiyacını karşılamak için süt, ayran, meyve suları, çorba gibi içeceklerin tüketimi vücuttaki sıvı miktarının artırılmasına yardımcı olacaktır" diye konuştu.
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