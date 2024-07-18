Yaz mevsiminde fazla kafein tüketimine dikkat

"Kafeinli içeceklerin tüketimi 3 fincanı geçmemelidir"

Kafeinli içeceklerin su içme isteğini azalttığını kaydeden Dr. Sarıkaya, "Çay, kahve gibi içeceklerin tüketiminin fazla olması su içme isteğini azaltabilir. Ancak idrar çıkışında artmaya sebep olmaktadır. Su yerine kafein içeren içeceklerin alımı, diüretik etki sonucunda sıvı ihtiyacını arttırmakta ve vücut suyu kaybına katkıda bulunmaktadır. Bu durum kalp ve tansiyon hastaları için inme ve kalp krizi riskinde ve böbreklerde taş oluşum riskinde artışa neden olabilmekte, uyku problemleri, demir eksikliği, diş problemleri, sindirim sorunları ve bağımlılık gibi sorunlar da oluşturabilmektedir. Bu sebeplerle kafeinli içeceklerin tüketimi 3 fincanı geçmemelidir. Artan sıvı ihtiyacını karşılamak için süt, ayran, meyve suları, çorba gibi içeceklerin tüketimi vücuttaki sıvı miktarının artırılmasına yardımcı olacaktır" diye konuştu.