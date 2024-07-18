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Uzmanlar açıkladı! Tansiyon dostu o meyve...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 11:38
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Uzmanlar açıkladı! Tansiyon dostu o meyve...

Yaz mevsiminde sık tercih edilen karpuz vitamin ve minerallerle antioksidan besin ögeleri açısından oldukça zengindir. İnsan vücuduna pek çok faydası olan karpuzun, kontrollü tüketildiği takdirde tansiyona şifa olduğu ortaya çıktı.

Karpuz, sıvı içermesi ve antioksidan yapısından dolayı önemli bir besin kaynağıdır. Lezzetli olmasının yanı sıra vücuda sağladığı faydalar için de mutlaka tüketilmelidir. Ayrıca karpuz, tatlı krizlerini en hafif şekilde atlatmanın iyi bir yoludur.

karpuzkarpuz

Karpuzda bulunan potasyum ve magnezyum miktarı, kan basıncını yani tansiyonu düşürür. Kan damarları ve arterler üzerindeki gerginliği serbest bırakıp, kan akışını uyarır. Böylece kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltır.

tansiyontansiyon

KARPUZUN FAYDALARI

Diyabet, obezite, kalp ve kanser gibi kronik hastalık riskini azaltır

Vücutta yağ birikimini engeller.

Sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önler

Dehidrasyonu önler

yaz meyvesiyaz meyvesi

İçerdiği kolin sayesinde hafızayı güçlendirir

Karpuz tüketimi kas ağrılarını azaltır

Güçlü bir antioksidan olan likopen içerir

Saç hücrelerini destekler

karpuz meyvesikarpuz meyvesi

KARPUZLU SMOOTHİE TARİFİ

Öncelikle karpuzu küçük küçük dilimleyin ve çekirdeklerini çıkartın.

Süt, karpuz, yulaf ezmesi, kuru üzüm ve bisküviyi blenderden çektirin.

Malzemeler sıvı bir karışım haline geldiğinde bardaklara paylaştırın.

Dilerseniz, üzerine iri taneli fındık veya 2-3 adet buz küpü ekleyebilirsiniz.

Aroma katmak için sade bisküvi yerine portakallı bisküvi de tercih edebilirsiniz.

karpuzlu içecekkarpuzlu içecek

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