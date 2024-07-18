Uzmanlar açıkladı! Tansiyon dostu o meyve...

Karpuz, sıvı içermesi ve antioksidan yapısından dolayı önemli bir besin kaynağıdır. Lezzetli olmasının yanı sıra vücuda sağladığı faydalar için de mutlaka tüketilmelidir. Ayrıca karpuz, tatlı krizlerini en hafif şekilde atlatmanın iyi bir yoludur.

karpuz