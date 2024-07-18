Yaz gribinden korunmak için doğru klima kullanımının 7 altın kuralı

Yaz gribi

Uzm. Dr. Dağ, yaz aylarında doğru klima kullanımının 7 altın kuralını anlattı:

Düzenli bakım ve temizlik: "Klimaların düzenli olarak bakımının yapılması ve filtrelerinin temizlenmesi, hem cihazın verimli çalışmasını sağlar hem de sağlık açısından büyük önem taşır. Bakımı yapılmayan ve filtreleri temizlenmeyen klimalar, zamanla bakteri ve virüslerin birikmesine ve üremesine uygun ortam oluşturur. Bu mikroorganizmalar, klima çalıştıkça havaya karışarak solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Dolayısıyla, klimaların periyodik bakım ve temizliğinin yapılması, bu tür sağlık risklerini en aza indirir ve daha temiz bir hava sirkülasyonu sağlar."

Klimanın sıcaklık ayarı 22-24 derece olmalı

Uygun sıcaklık ayarı: "Klima sıcaklığını 22-24 derece arasında tutmak, vücut ısınız ile dış ortam ısısı arasında aşırı fark oluşmasını engelleyerek sağlık sorunlarını önler. Ani sıcaklık değişimleri, vücudun savunma mekanizmasını zayıflatarak bağışıklık sisteminizi olumsuz etkileyebilir. Özellikle yaz aylarında dış ortamdan içeriye girildiğinde yüksek sıcaklık farkı, soğuk algınlığı ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, klima sıcaklığını makul bir aralıkta tutmak, hem konforlu bir ortam sağlar hem de sağlığınızı korur."