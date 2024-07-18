Çocukluk döneminde güneş yanıklarına dikkat

Güneş yanıkları

Güneşin cilde sayısız faydası bulunuyor

Güneş ışığının cilt sağlığı için öneminden bahseden Prof. Dr. Nazan Yılmaz, "Güneş D vitamini sentezinde önemli rol oynayan çevresel faktördür. D vitamininin vücudumuzda birçok görevi vardır. Bunların en başında kemik sağlığı gelir. D vitamini eksikliği kemik erimesine, erken osteoporozlara neden olabilir. Bunun dışında D vitamini bağışıklık sistemi üzerinde düzenleyici etkiye sahiptir ve cilt enfeksiyonlarının, akne, sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının önlenmesinde de faydalıdır. Saç sağlığı üzerinde de etkileri olduğu son çalışmalarla desteklenmektedir" dedi.

Kontrolsüz güneş yanıklara yol açıyor

Güneşin bu yararlı etkilerine karşın kontrolsüz güneş maruziyetinin güneş yanıklarına yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Nazan Yılmaz, "Yanığa neden olacak düzeyde güneş ışığı, her zaman zararlıdır. Yoğun güneş maruziyeti cilt enfeksiyonları ile akne, sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarında faydalı olmak yerine tam tersi etkiye neden olabilir" uyarısında bulundu.

Haftada üç kez 15-20 dakika güneş öneriliyor

Prof. Dr. Nazan Yılmaz, güneşten doğru şekilde yararlanmak için haftada üç kez 15-20 dakika güneş ışığı almanın önerildiğini, böylece D vitamini ihtiyacının karşılandığını söyledi.

Güneş yanıkları melanomu tetikleyebilir

Kontrolsüz ve sürekli yoğun güneş maruziyetinin cilde zararlı etkilere yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Nazan Yılmaz, "Özellikle güneş yanıkları, melanom dediğimiz en ölümcül cilt kanserini tetiklemektedir. Çocuklukta geçirilen güneş yanıkları ve aralıklı yoğun güneş maruziyeti sonrası oluşan güneş yanıkları deride kanser önleyici genlerde mutasyona yol açıp deri kanserlerinden en ölümcül olarak bilinen melanomu tetikler. Yaz-kış açık alanda çalışan sürekli güneş ışığına maruz kalan kişilerde ise melanom dışı deri kanserleri sık görülmektedir. Yaz -kış düzenli güneş koruyucu kullanmak deri kanserinden korunmanın en temel yoludur" diye konuştu.