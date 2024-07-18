Uzmanı uyardı: Sıcak çarpmaları dikkat edilmezse bireyi komaya sokabilir

Sıcak çarpması

Sıcak çarpmasının genellikle bireyin yeterli sıvı alamamasından kaynaklı beyindeki kontrol merkezinin vücut ısısının yönetimini kaybetmesiyle ortaya çıktığını söyleyen Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, bu durumun başta yaşlı bireyler, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar olmak üzere bütün yaş grubunu etkileyebileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Bilinç kaybına yol açabilir

Sıcak çarpmasının en önemli belirtilerinin huzursuzluk, bayılma hissi, halsizlik, yüksek ateş ve gözlerde kararma olduğunu anlatan Doç. Dr. Aktaş, güneş çarpmasının bireyi komaya (bilinç kaybı) sokabilecek kadar ciddi durumlara yol açabileceğini bu nedenle de hava sıcaklığı özellikle 40 santigrat dereceden fazla olan bölgelerde tedbirli olunması gerektiğini söyledi.

Yüksek nem de etkili oluyor

Yüksek sıcaklık değerlerinin yanı sıra artan nem oranlarının da hava aşırı sıcak olmasa bile sıcak çarpmasına yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Aktaş, "Örneğin; sıcaklığın 30 santigrat derecede olduğu bir yerde nem oranı yüzde 100 ise sıcak çarpması yaşanabilir. Ayrıca eğer çalışma ortamı aşırı sıcak ise yine sıcak çarpması gelişebilir. Fırınlar ve hamamlar buna örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi yerlerde çalışan bireylerin sık sık serin bir yere çıkarak hava almaları ve bol miktarda su tüketmeleri önemlidir" dedi.