Kör bırakıyor, sakın yapmayın! Lensler gözünüzdeyken...

Gözünün ortasında beyaz bir nokta bulunan, parlak kırmızı ve şiş gözü olan bir kadının fotoğraflarını paylaşan Dr. Joe, bunun akantamoeba keratiti adı verilen ciddi bir göz enfeksiyonundan kaynaklandığını açıkladı.

AKANTOMOEBA KERATİTİ NEDİR?

Akantamoeba keratiti, skantamoeba adı verilen mikroskobik bir organizmanın neden olduğu nadir fakat ciddi bir göz rahatsızlığıdır.

Parazit genellikle 'damıtılmamış veya kaynatılmamış' suda (göllerden musluk suyuna kadar her şey olabilir) bulunur ve kontakt lensin suyla temas etmesi durumunda enfeksiyona neden olur.