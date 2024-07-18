Kör bırakıyor, sakın yapmayın! Lensler gözünüzdeyken...
Günümüzde birçok insanın tercih ettiği kontakt lensler, pratik kullanım sağlaması ve estetik amaçlı tercih edilmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak doğru kullanılmadığında ve hijyen kurallarına uyulmadığında ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. İşte konuya ilişkin detaylar...
Bir doktor sosyal medyada bu tehlikeli yan etkiye dikkat çekerek bunu 'gözünüzdeki en kötü şeylerden biri' olarak niteledi. TikTok'ta yayınlanan videoda Dr. Joe, lenslerinizi belirli durumlarda taktığınızda gözlerinize neler olabileceğini gösteren kasvetli bir video hazırladı.
Gözünün ortasında beyaz bir nokta bulunan, parlak kırmızı ve şiş gözü olan bir kadının fotoğraflarını paylaşan Dr. Joe, bunun akantamoeba keratiti adı verilen ciddi bir göz enfeksiyonundan kaynaklandığını açıkladı.
AKANTOMOEBA KERATİTİ NEDİR?
Akantamoeba keratiti, skantamoeba adı verilen mikroskobik bir organizmanın neden olduğu nadir fakat ciddi bir göz rahatsızlığıdır.
Parazit genellikle 'damıtılmamış veya kaynatılmamış' suda (göllerden musluk suyuna kadar her şey olabilir) bulunur ve kontakt lensin suyla temas etmesi durumunda enfeksiyona neden olur.
Bu durum şiddetli ağrı ve görme kaybı gibi yıkıcı yan etkilere yol açabilir. Moorfield Göz Hastanesi'nden yapılan araştırmaya göre, akantamoeba genellikle insanlara zarar vermezken, korneaya maruz kalması durumunda ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor.
Belirtiler genellikle gözde kaşıntı hissi ile başlar ve daha sonra göz ağrısı, kızarıklık ve bulanık görmeye dönüşür.
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