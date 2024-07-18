Canan Karatay açıkladı! Ceviz suyu adeta şifa saçıyor!

CANAN KARATAY'IN AÇIKLAMALARI

Prof. Dr. Canan Karatay, 4 adet cevizi kırıp kabukları ve iç yapraklarıyla beraber bir kase suda bekletilmesini tavsiye etmektedir. Ayrıca ceviz suyunun sabahları aç karna tüketilmesi gerektiğini de vurgulamıştır. 1 gün suda bekletilen cevizler, yağ salınımını gerçekleştirerek içeriğindeki omega-3 yağ asitleri ve E vitaminini suda depolayabiliyor. Bunun sonucunda ise sabahları aç karnına bir bardak tüketildiğinde, ihtiyaç duyulan vitaminlerin tek seferde karşılanmasında yardımcı olabiliyor.

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