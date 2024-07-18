Canan Karatay açıkladı! Ceviz suyu adeta şifa saçıyor!
Ceviz hem lezzetiyle hem de insan vücuduna sağladığı faydalar ile pek çok kişi tarafından sık tüketilen bir besin. Ancak ceviz suyunun da birçok yararı olduğu pek bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde Canan Karatay konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Canan Karatay'ın açıklamaları ile ilgili tüm detaylar..
Ceviz tüketmek, beyin sağlığını korur, bağırsak sağlığını destekler. Canan Karatay, cevizin kabukları ve iç yaprakları ile beraber bir kase suda bekletilmesini önermişti. Peki ceviz suyunun yararları neler?
CANAN KARATAY'IN AÇIKLAMALARI
Prof. Dr. Canan Karatay, 4 adet cevizi kırıp kabukları ve iç yapraklarıyla beraber bir kase suda bekletilmesini tavsiye etmektedir. Ayrıca ceviz suyunun sabahları aç karna tüketilmesi gerektiğini de vurgulamıştır. 1 gün suda bekletilen cevizler, yağ salınımını gerçekleştirerek içeriğindeki omega-3 yağ asitleri ve E vitaminini suda depolayabiliyor. Bunun sonucunda ise sabahları aç karnına bir bardak tüketildiğinde, ihtiyaç duyulan vitaminlerin tek seferde karşılanmasında yardımcı olabiliyor.
CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI
Kan şekerini dengeler
Sindirim sistemini düzenler
Cilt sağlığına iyi gelir
Tiroid hormonunu dengeler
Kalp sağlığını korur
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